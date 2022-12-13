本周末可能將迎來今年第一波寒流，尤其中部以北低溫可下探至8度甚至更低，中央氣象局表示，假如冷空氣達到寒流等級，將是近10年來最早到的寒流，周五下半天至周六中部以北1500至2000公尺高山有機率降雪。

針對寒流可能到來，中央氣象局表示，上個世紀的50年代至80年代，台灣偶而在11月或甚至10月底就可能會受到寒流影響，不過近30年來寒冬腳步似乎越來越晚，遲至12月甚至隔年1月才有寒冬之意。

氣象局表示，如果本周末氣溫下降至寒流等級，將為近10年來最早到的寒流，也是30年來第3早到的寒流，僅次於1996年的12月6日，以及2010年的12月9日。

氣象局強調，其實在1990年之前這只是氣候上的日常，並沒有特別的地方，根據近70年統計(1951年-2021年)，第一道寒流到來的日期通常在12月4日至隔年1月20日之間，最早的寒流出現在1968年的10月26日，最遲則是1990年的2月21日。

氣象局簡任技正伍婉華表示，本次冷空氣／寒流帶來的低溫會相當有感，預計本周五下半天到周六白天，中部以北1500到2000公尺以上高山有機率降雪，但如果乾空氣南下較快，降雪條件將不盡理想。

氣象專家賈新興表示，預估最低溫出現在周六深夜至下周日清晨，台北氣象站有接近6度左右的機率，北部沿海及空曠地區會出現4至6度的低溫，要特別留意。