適逢九合一大選甫落幕，又時值秋冬之際，門診突然出現不少患者主訴精神不振、沒有食慾、失眠等情況，屏東屏安醫院院長黃文翔表示，不論是選舉結果或是季節轉換等外在因素的影響，憂鬱其實是正常的負面情緒，只是每個人調整情緒的速度不盡相同，但如果上述狀況持續超過2周，且伴隨著明顯的體重減少、社交活動能力出現障礙甚至是性慾下降，可能就是憂鬱症找上門，此時建議應及早就醫，積極接受治療。

世界衛生組織(WHO) 研究指出，2020年造成人類失能前十大疾病當中，憂鬱症已超越心血管疾病，名列第一，黃文翔解釋，憂鬱症並非是單純的「想太多」或「心理作用」，而是牽涉到體質、心理、外在壓力、社會環境等多元因素所形成的疾病，但由於台灣整體社會氛圍對憂鬱症的認知與理解明顯不足，因此整體憂鬱症的就醫率仍偏低，但這也恐導致患者們未能即時接受治療，使得病程反覆發作、認知退化，進而影響治療效果且延長治療時間。

黃文祥進一步說明，臨床上被診斷罹患憂鬱症後，會給予合適的藥物或心理諮詢、或非藥物治療等，通常患者在持續3~6個月接受相關治療後即可獲得症狀緩解，一般常見的抗憂鬱症藥物的機轉都是透過影響血清素來達到其作用，但有約30％的患者易對藥物出現多重副作用或抗藥性，導致患者產生抗拒且用藥不規律，使得病情無法有效控制。

為了有效提升屏東地區的精神健康識能，屏安醫院建構了完整的地區精神醫療團隊，每週門診人數多達上百人，為了讓當地民眾能接受更好的治療，屏安醫院也率先引進南台灣第一台BrainsWay Deep TMS，新型的重複式經顱磁刺激治療系統因擁有H-Coil頭盔式專利設計，線圈能與頭部更加緊密貼合，治療範圍更廣且能深層刺激大腦皮質，達到精準治療的效果。

黃文翔解釋，所謂的重複式經顱磁刺激是藉由磁力線圈引起短暫、連續且規律的重複性電磁脈衝，使磁場經由頭顱到達大腦皮質，透過電流變化得以重複刺激失調的腦區域與神經活動，屏安醫院今年下半年引進國內最新型的BrainsWay，臨床上有位已有服藥1年多的29歲男性患者在接受2週的療程治療後，就獲得症狀緩解，更有女性患者在接受療程後明顯有感，還帶著媽媽一同就醫並接受治療；整體來說，超過6成的憂鬱症患者在使用BrainsWay治療後能夠改善並緩解相關症狀，重啟幸福生活。

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