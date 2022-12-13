超過半數的失能者是由疾病或傷害所引起，且年齡主要集中在多是家庭經濟支柱的中壯年族群，萬一家中主要經濟來源因故失能將衝擊全家人正常生活，可能讓原本規劃的家庭保障中斷。台新人壽推出「臻保傳家利率變動型美元終身保險」，繳費六年期保障終身之外，提供二至六級失能者可豁免保費，避免家庭經濟支柱因為失能而使保單效力停止，同時於本契約有效期間內之每一保單週年日有機會給付增值回饋分享金，讓民眾享有安心的保障之際，更可因應退休與傳承的需求及早做好規劃。

台新人壽董事長蔡康表示，從衛福部統計歷年「不健康餘命」年數來看，呈現攀升的趨勢，可見失能所造成的照護醫療費用對家人的生活將造成衝擊，增添家庭生活的負擔。保險規劃應以家庭保障為優先考量，尤其身負家庭重擔的中壯年族群，應優先選擇可強化家庭壽險保障的保險商品，同時避免萬一疾病或意外的失能對家人造成沉重的負荷；具有提供豁免保費條款的保險商品，才能讓保障不中斷。另外，民眾在規劃好家庭保障之後，最好能選擇兼顧退休與傳承的商品，提高保險的附加價值，協助逐步實現圓滿的人生。

蔡康說明，台新人壽此次新推出「臻保傳家利率變動型美元終身保險」，特別提供被保險人在繳費期間內因疾病或傷害而導致失能，並經醫院醫師診斷確定符合條款所列第二級至第六級失能程度之一者，即可豁免續期應繳保費，不造成家人的負擔。此外，台新人壽「臻保傳家利率變動型美元終身保險」於每一保單周年日有機會享有增值回饋分享金，自第7保單年度起，另可選擇現金給付或儲存生息之給付方式，有助提高退休現金流或有傳承規劃需求的民眾，特別適合家庭主要經濟支柱強化保障與退休傳承。

台新人壽「臻保傳家利率變動型美元終身保險」繳費年期六年即可享有至110歲的終身保障，投保年齡從0至74歲，投保金額最低1萬美元起、最高750萬美元，尤其二至六級失能可豁免保費的特性，充分發揮家庭保障的功能，輔以繳費後每年有機會享增值回饋分享金的機制，提供身處責任重大期的民眾完整的家庭保障外，還可以在責任減輕階段，累積退休準備金，讓自己及家人多一份安心真放心。