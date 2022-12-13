現年45歲的南韓知名女星金喜善，出道時就憑著精緻、甜美的臉蛋，與清新氣質受到眾人矚目，之後又陸續在多部電視劇及電影中展現精湛又自然的演技，讓她成為家喻戶曉的女星，被外界封為「韓國第一美女」，寵粉的她不時在社群平台分享日常生活，最近她曬出一張素顏照，凍齡美貌讓許多網友羨慕不已。

金喜善在近(11)日曬出拔智齒的照片，只見她穿著連帽上衣，臉上沒有任何妝容，皮膚看起來白皙透亮，毫無一點瑕疵，甚至看起來比螢光幕前的模樣還要年輕，狀態令人驚艷不已。另外一張限時動態的照片，同樣是素顏，整身裝扮跟大學生沒兩樣，但是仔細看看全身的行頭，全都是精品，大明星的氣場完全藏不住。

金喜善在2007嫁給富商老公朴周永，兩年後生下寶貝女兒，婚後她依然活躍於演藝圈，戲劇作品和代言都不斷，疼愛女兒的她，日前也趁著工作空檔陪伴女兒，兩人的互動相當可愛，不少「網美照」都是出自13歲女兒之手，讓她非常驕傲，事業和家庭兼顧得很好。