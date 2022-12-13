台股離封關不到月餘，台股今天未隨美股今晨收高而上揚，高息ETF盤中更是由紅翻黑，在台股掛牌的10檔高息ETF，至午盤僅有元大高股息(0056)仍維持紅盤，其餘9檔高息ETF都壓在平盤之下。

回顧過去一年台股一度攀上18,619高點，而後隨著美國為控制通膨增速，祭出強力升息導致股、債雙跌，台股亦無法倖免，大盤今年以來最大跌幅達三成，至11月終迎來轉機，聯準會釋出放緩升息訊息，加上股神巴菲特公布買進台積電ADR，台股一度收復失土挑戰萬五。

投資若要參與高息ETF配息，元大台灣高息低波(00713)今年第二次季配第一階段公告已於12/1出爐，後續將於12/14公告實際配息金額，12/15為除息前最後買進日、12/16進行除息。元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。