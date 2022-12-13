大安區農會今年恰逢百周年，由大安區農會同仁穿著新婚禮服為春節專案發表會開場誌喜，提早迎接過年的喜慶。（大安區農會提供）

台中市大安區農會13日於農會本會4F發表「百年好合．圓滿大安─玉兔大安迎春饗」春節專案發表會，邀請各單位一起共襄盛舉！總幹事蔡建宗說，今年恰逢大安農會百周年，春節專案發想為新婚喜慶迎大安，由大安農會同仁穿著新婚禮服為春節專案發表會開場誌喜，提早迎接過年的喜慶。

大安農會「百年好合．圓滿大安─玉兔大安迎春饗」春節專案發表會，由農會總幹事蔡建宗主持。與會有市府機關單位、台中市議員、轄內各區農會總幹事、公所、里長及農會選任人員等，一同參與春節發表會，場面充滿過年的熱鬧喜氣。

大安區農會表示，近年來農會為協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，用心開發多樣獨特又具高質感禮盒，會中特邀請自家同仁分別為產品代言「金磚雙龍禮盒」、「雙龍米禮盒」、「產銷履歷安泉米」、「雙龍戲珠禮盒」等，推薦代言禮盒，更有公信力。

蔡建宗指出，安農分別與四家農漁會合作客製化搭配，有「飛天豬喜慶有魚安心萣禮盒」、「飛天豬彰漁饗宴農為您禮盒」、「飛天豬新秀酸菜鍋禮盒」及「飛天豬酸菜白肉鍋禮盒」等四種選擇，分別與茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會及官田等農會合作。

蔡建宗表示，春節專案優惠更分類早鳥專區、好禮專區、農漁會聯盟專區、單品專區、肉鬆專區、阿慶師新品專區、滷珍饌專區、產銷履歷專區、酒品專區等多種專區，提供民眾更多樣化選擇；不但包裝精美，所有飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，供消費者安心選購及食用。

蔡建宗強調，今年春節專案有兩階段優惠，即日起至12月26日訂購經典香腸禮盒、安農香腸系列單品、飛天豬腸鮮禮盒、金磚米典藏禮盒大安禮尋及金磚肉鬆禮盒等，享有早鳥訂購優惠；還有滿額折扣，滿2萬97折、滿8萬95折、滿15萬92折，買越多折扣越多。