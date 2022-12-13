近期大陸的新冠快篩檢測試劑銷售火爆，多地出現哄搶。但快篩檢測產品代理經銷商表示，目前造成短期搶購的主因還是之前大量零售端、供應商沒有供貨，不會出現像2020年呼吸機的嚴重缺貨，認為很快就可緩解，未來一個月內各個廠家會達到產能高峰期，1到2周內供應端補貨應該就會基本緩解。

該代理經銷商表示，對大眾來說囤貨其實沒必要，就像之前口罩一樣，後期產能一上來肯定還會跌價。

根據《21世紀經濟報導》引述君研生物董事長姜文彬表示，依海外市場的經驗，從現在開始到市場恢復理性需要1個月，按照現有生產情況，大約1個月左右市場就會達到供需平衡、價格恢復合理，再過3、5個月市場很有可能不再對快篩檢測試劑有需求。

此外，近期多家大陸上市公司均表示，新冠快篩檢測試劑盒的產能會逐步攀升，力爭迅速提供產品。亞輝龍表示公司的產能會從400萬人份逐步提高到750萬人份；東方生物總經理方效良透露，公司最高產能達到1800萬人份／天；復星醫藥則表示，目前日均產能在600萬人份／天，同時有備案產地。