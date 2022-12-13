KPMG安侯建業會計師事務所13日發表《2022台灣CEO前瞻大調查》，調查結果發現影響台灣企業的五大風險有：監管法規風險、環境氣候變遷、新興／顛覆性科技風險、數位網路安全、屬地主義風險，而其中「監管法規風險」由去年第六名躍升為今年台灣CEO第一大風險。

KPMG主席陳俊光認為，近年來，為因應地緣政治與企業發展，全球各國的監管法規力道不斷增強，ESG永續經營與淨零排碳規範、美國晶片法案、ISO資訊安全認證、國際金融財稅法遵、新興科技的相關法規等，皆使企業在國內外的營運風險逐漸提高，成為企業聲譽與財務上的隱憂。

過去幾年，因中美貿易戰、脫歐等議題，屬地主義風險不時影響著台灣企業的布局策略，而今年因俄烏戰爭及美國晶片法案等，地緣政治議題再次引發關注，且被CEO們視為第五大風險。陳俊光指出，疫情的衝擊，過去供應鏈的變動與重組使企業承受重大壓力，近期國際地緣政治緊張局勢與中國大陸面對疫情的清零政策，一再衝擊生產與勞動力市場，CEO皆認為該企業未來三年將採取製造地點多元化為首要策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點。當生產基地更貼近市場時，除了可以縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。

調查結果也顯示，超過八成的台灣CEO在「國家景氣發展（82％）」與「所屬企業前景（86％）」上都具有信心，與全球及亞太區的程度相近。KPMG執行長吳麟認為，雖台灣企業走出疫情的陰霾進入新常態，在營運策略上也已轉變思維創造新興服務，但CEO仍有所憂慮，除了防疫疲勞後所留下的不確定性之外，包括利率上升、通貨膨脹與可預期的衰退的經濟因素等，都將成為企業的挑戰。

展望2023年，吳麟也提到，儘管全球經濟除延續2022年下半年疲弱態勢，各項預測與企業調查也顯示未來面臨經濟衰退是可預期的，但仍有32％台灣CEO認為此次全球的衰退是溫和短暫的，不過，80％的台灣CEO也認同，經濟衰退將可能讓未來三年企業的成長預期全然翻盤。台灣站全球供應鏈的關鍵位置上，再加上持續面臨地緣政治風險（包括俄烏戰爭、中國封城、中美貿易等）、全球金融波動、氣候永續等影響，經貿表現的預期也隨著全球狀態而不斷浮動。