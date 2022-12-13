頭份太玄宮今天發表聲明。（摘自太玄宮臉書／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭份市頭份太玄宮，日前舉辦廟會活動，有民眾分享一段影片引發熱議，影片中乩童起駕前接受工作人員著裝，過程中突然打1名女工作人員巴掌，影片這2天廣為流傳引發眾怒，大量網友前往宮廟臉書洗版痛批。廟方13日發聲明指出，對方利用拍攝角度跟誇大不實文字影射，目前已經委請律師處理，並將在明天14日開記者會說明事件始末。

頭份太玄宮乩童打巴掌事件，昨天在網路上發酵，宮廟事發後大門深鎖，鄰近居民也不知情，經過1天被網友留言痛批後，廟方今天發表聲明，並指網路流傳影片與新聞媒體報導的「乩身打信徒」內容影片並非事實。

頭份太玄宮聲明指出，拍攝影片的人士並非廟方人員，但其拍攝角度意圖使用聳動標題，以及誇大不實的文字，意圖使人傾向該宮廟乩身打信眾，且影像未經宮廟同意擅自上傳，已經侵犯宮廟和相關人員肖像權，加上後續引發問題，已經嚴重影響宮廟聲譽與造成工作人員困擾。

頭份太玄宮鄭重聲明，要求民眾勿再於不清楚事實情況下擅自發表攻擊或批評言論，否則將收集相關事證，訴諸法律行動捍衛聲譽。相關案件已經委請律師處理，預計明天舉行記者會說明事件始末，請大家不要再自行臆測或散播不實言論。