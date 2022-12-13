有意成為高階文官的考生注意了！考選部表示，高考一、二級考試，自113年1月1日起將適用新制，高考一級，以及高考二級的僑務行政、文化行政及新聞3類科，增列英文檢定納入應考資格條件，其餘各類科也將提高筆試「憲法與英文」的「英文」比重，以因應全球化與國家政策需求。

高普考試是政府進用公務人員的最大管道，設置的類科多元廣泛，其中高考一級暨二級考試是初任高階文官指標性的考試，也是網羅高階文官的重要來源，尤其在高科技及稀少性技術等專業領域方面，為國家技術發展所需的人力資源寶庫。

考選部指出，目前高考一級設35類科，二級設91類科，經統計，行政院原子能委員會為近3年提缺最多的機關，由於這兩項考試應考資格要求具博、碩士，且測驗方式多元嚴謹，要考取並不容易。

其中高考一級考試須連過三關，第一試筆試錄取後，進行第二試著作或發明審查，經錄取後參加第三試口試，近年來以研究機關提報缺額居多；高考二級考試則採第一試筆試、第二試口試，及格者堪為公務界各領域的專業人士。

為提升高階文官的國際視野與英語能力，考選部已分別修正高考一、二級考試規則，自113年1月1日起，這二項考試將適用新制，包含高考一級考試各類科增列英文檢定納入應考資格條件，配套刪除筆試「英文」1科，僅筆試2科。

此外，高考二級考試僑務行政、文化行政及新聞3類科增列英文檢定納入應考資格條件，另各類科提高筆試「憲法與英文」之「英文」比重，以因應全球化與國家政策需求，考選部期望選拔現代化政府所需的治理人才，並提醒應考人多加留意考試資訊。