奇異果是營養價值密度超高的水果，醫師表示，小小一顆奇異果營養滿分，內含極多元的營養素，堪稱超強水果，因含豐富的纖維、維生素、鉀、抗氧化劑等，具有增強免疫力、抗老化、控制血壓等4功效，老少咸宜，對於高血壓者更是一大福音。

內科醫師傅裕翔在其臉書專頁表示，他個人很重視養生，如果要他推薦水果，奇異果肯定是心中的前五名，一顆奇異果不到60大卡，卻內含超豐富營養，包括膳食纖維、維生素C、維生素K、維生素E、葉酸、鉀、抗氧化劑。

他並表示，奇異果有4大好處，包括減少發炎、延緩老化、減少便秘、控制血壓。

1.減少發炎：奇異果富含維生素C，能增強免疫系統、減緩身體和牙齦發炎，大人小孩都可以多吃。

2.延緩老化：奇異果中的抗氧化劑，能減少自由基損害DNA，因此可延緩老化，可讓身體更健康、年輕。

3.減少便秘：奇異果的大量膳食纖維，促進腸道蠕動，幫助消化和排便，非常適合有便秘困擾者。

4.控制血壓：奇異果中的鉀離子，有利血管擴張，有助降低血壓。

此外，營養師蔡濰安曾表示，除了奇異果果肉，奇異果毛狀的果皮營養也相當豐富，建議民眾連皮吃，方式可為用小刀子將毛稍微刮掉後，再連皮一起吃。