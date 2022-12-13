東台(4526)受全球通膨及經濟景氣低迷、各類物資需求疲軟、地緣政經緊張、俄烏戰爭未休兵及大陸清零防疫等因素影響，累計前11月營收年減15.5％。目前在手訂單約44億元，控制器為主的產品交期約半年，由於遞延出貨影響，法人預期2023年營收優於2022年。

東台11月合併營收6.36億元，月減7％，年減28％，前11月合併營收74.57億元，年減16％。月營收減少主要受景氣趨緩及供應鏈去化庫存影響。集團整體而言，來自工具機營收占94％、電子設備營收占比6％，產品應用面表現，汽機車產業約占營收39％、加工業約占8％、航太業約占8％、電子業約占6％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占59％、亞洲其他地區則約16％、歐美地區則占25％。

目前集團在手訂單44億元，平均接單1個月7億元，控制器為主的產品交期約半年，標準控制器交期縮短為6個月內，特殊規格的交期約6個月。

今年大陸清零政策影響到訂單需求，但10月後有回升跡象，且高階機器需求漸增。目前觀察明年在原物料價格回跌、置入智慧化服務提升，毛利率有機會回到過往水準。