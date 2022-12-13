因應農曆春節家族聚餐，六福旅遊集團今年推出多種圍爐迎春方案，從精緻小家庭、到多代同堂都能滿足。台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，今年更特別推出多樣年節料理包含干貝鮑魚佛跳牆、櫻花蝦蘿蔔糕等都充滿年味的菜色，自初一到初六通通吃的到，此外「初二中午回娘家」再加碼推出每人半尾波士頓龍蝦乙份，若親友有茹素需求，餐廳也推出個人素食套餐，吃百匯也能一同大快朵頤。新春期間初一至初六成人收費1,680元、6至11歲兒童收費840元，除夕成人收費2,380元、初二中午成人收費2,180元，6至11歲兒童皆收費1,180元。以上價位皆需另收一成服務費。

台北六福萬怡酒店也推出五人及十人的桌菜方案，宴會廳除夕圍爐宴除了有珍饈美饌之外，每一組賓客的桌上，均佈置Elite Concept一禮莊園花藝設計師，精心設計的年節花禮，美食當前並同時感受花藝的優雅魅力，且於宴席後讓賓客帶回家布置，延續過年喜慶氣氛，五人桌菜售價17,500元+10％、十人桌菜售價32,000元+10％。粵亮廣式料理除夕主打年菜評比榮獲銅賞的「龍喉玉唇螺肉蒜」，匯集海陸食材的味道與精華，膠質柔化作綿純細稠的湯品，口感溫潤滑順，而初一至初六新春期間也提供精選粵式特色菜餚及餐廳招牌粵式烤鴨「四人片鴨合宴」套餐售價9,999元+10％。外帶年菜則由粵亮廣式料理五星主廚當日親製的「六福萬怡 新春盛世宴」，一次匯集四道本年度年菜評比獲獎餚饌，七道十一品，售價10,888元，於12月31日前完成預定還可享85折優惠。

除各種圍爐、年菜組合之外台北六福萬怡酒店及六福居於2023年1月20日至1月26日過年期間，均推出新年住房專案，住好住滿再送粵亮廣式料理明星商品，增添溫馨圍爐氣氛。坐落四鐵共構、來往南北的樞紐的台北六福萬怡酒店推出「FUN新春」新年住房專案，不論是至台北走春或是為家人安排旅程，都是旅客最方便與安心的選擇，雙人一泊一食，售價6,888元，連住兩晚只要10,888元。若考慮鄰近中山線形公園、與中山區百貨公司為鄰的旅客，亦可考慮主打18坪大坪數套房的六福居，獨立廳房，雙人一泊一食，專案售價6,088元。