全球性通膨導致台灣實質薪資縮減、貧富差距擴大，直接影響到中低收入戶，民進黨立委劉世芳、李昆澤等人，在立法院舉辦記者會，針對現行《社會救助法》已無法及時因應社會變遷，呼籲社政單位應正視物價漲幅對貧困家庭帶來的影響，並提出《社會救助法》第4條修正草案，盼法令能更快反映物價波動，以補強社會安全網，確保中低收入戶家庭能夠及時獲得支援。

根據主計總處統計，11 月份消費者物價總指數（CPI），較上年同月漲2.35％，1-11月平均，較上年同期漲2.97％。而其中，17項重要民生物資漲幅高達6.53％，尤其對低所得家庭影響更顯著。因漲幅較大的食物類支出佔比較高，使低所得家庭的CPI漲幅高於中、高所得家庭，也使其生活雪上加霜。

劉世芳指出，物價漲幅使中低收入戶的生活負擔更重，現行法規卻無法及時將物價漲幅反映在各項補助上，但政府應正視物價帶來的影響，在後疫情、萬物齊漲的時代，接住貧困家庭，而為讓社會安全網及時因應社會情勢改變，增加對貧困族群保障，消彌物價影響。

修法草案明定，最低生活費的數額，需依照可支配所得中位數60％的變動比例定之，這將使新北市、桃園市、台中市、高雄市等縣市政府須調增最低生活費標準，粗估可能影響人數達至少25萬人次，並將檢討最低生活費的標準下修至3％，以加速各縣市最低生活費的調整頻率，使其幾乎每年調整，估計將影響全台近60萬中低收入戶、低收入戶族群。

立委何欣純表示，社會救助是社會安全體系最後一道防線，實務上，卻有不少家庭無法被政府打造的社會救助網接住。例如《社會救助法》中申請者的父母要納入人口計算範圍內，但結婚子女多數未與父母同一戶籍，卻因父母家中仍有財產導致無法通過申請、得不到援助，也產生更多高風險家庭。

對此，衛福部社會救助及社工司長蘇昭如表示，相關機制每年都會檢討，將在客觀資料比較、財政上限評估後，徵詢相關部會意見、與地方政府討論。