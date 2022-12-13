前中科院院長龔家政。（本報資料照片）

前中科院長龔家政在回憶錄指出，中科院花了60億元研製的彈道飛彈，試射前，國防部長李傑喊停，他去找國防部副部長柯承亨，柯向陳水扁總統報告，計畫才恢復。

中科院研製的第一枚彈道飛彈，直徑一公尺，高度十公尺，也是臺灣第一次製作的、最大口徑的飛彈。陳水扁到九鵬基地的坑道裡視察，他和陪同的邱義仁秘書長看到靶彈龐然豎立，碩大無朋的英姿，驚訝之色溢於言表。

中研院近代史研究所近日出版《龔家政先生訪問紀錄》，書中首度曝光我第一枚地對地彈道研發試射內幕。以下是重點內文：

我們的天弓計畫裡面，有一個當年列為極機密的「靶彈計畫」，就是研發製作彈道飛彈。那是一個大計畫，每個所各有其任務，投入的人力大概有四百多人，主持人是一位吳博士。這個計畫做到最後階段時，國防部突然正式行文，指示停止該計畫進行。我得知消息後覺得很錯愕，親自向李傑部長報告說，我們計畫成功的話，只能證明我們中科院有能力做彈道飛彈，真的要在戰場上當成武器發動攻擊，還需要一段頗長的時間做測試驗證。

在現階段，我們整個計畫希望能循序進行，先把第一階段做實彈自由飛行測試完成。如果成功過關，表示計畫的方向正確，如果功敗垂成，也可以重新檢視整個過程：失敗為成功之母，找出錯誤的環節，檢討改進。我請教他突然喊停是否有特別的意義，李部長只回說，要你們停你們就停，別的就不用問了。

這個已經投下60億左右的計畫，就這樣不明不白地中止，我覺得應該給整個團隊一個合理的說法，於是找柯承亨副部長商量，我告訴他，在這個最後的節骨眼喊停，對整個團隊打擊很大，如果是我們做不出來，進行不順利或測試失敗，現況結案的命令我們還可以接受，眼看就可以進行測試了，這樣的指令實在很難接受。

我原本希望柯副部長向李部長爭取恢復，沒想到柯副部長直接向陳水扁總統報告，一星期之後我們收到這個計畫恢復執行的命令。這件事可能讓李部長對我有些不諒解，至於為甚麼先前會有這樣的曲折，我也不明白，更不願隨便揣測。

這個計畫研發的是臺灣第一次製作的、最大口徑的飛彈，直徑一公尺，高度十公尺。一般我們國慶日的閱兵是公開的武力展示，其實還有另類的「私下閱兵」，陳水扁總統會經到九鵬基地的坑道裡視察，他和陪同的邱義仁秘書長看到靶彈龐然豎立，碩大無朋的英姿，驚訝之色溢於言表。

我們在飛彈測試之前需向國際發出航告，提出空域管制申請，也事先疏散試射區域2公里範圍內的居民，告訴他們當晚有一個全面性的演習，居民通常十分配合，暫時離開住所。另外，試射前也要提報國防部。我向李部長報告，測試時我們對於安全性有非常謹慎周全的考量，設有幾道保險，第一道飛起來之後如果有任何不穩的現象，就要讓它自毀，幾秒之後要轉彎時，如果方向有任何偏差，也要讓它自毀。

雖然有傳說大陸早期試射此類型導彈時，打到一個幾百里外的村莊，死了六、七百人，但那是很多年前的事。現在科技與安全裝置的發展已經有很大的進步，而且我們做了萬全的準備，失敗率是微乎其微。李部長聽完我的報告之後不發一語，不置可否，沒有說可以或不可以，也沒有簽字同意或不同意，我默默地將提報單拿回來，向他敬個禮就離開他的辦公室，心忖一切成敗就由我獨自承擔吧。

兩個星期之後，我帶著大隊人馬南下。到了九鵬海邊，大夥兒就開始架設帆布、隔離圍網等，還立了許多小燈，準備挑燈夜戰，等待清晨五點破曉時的試射。我整晚沒睡，在山頭的控制中心緊盯著一切，同仁們也不眠不休地做最後的準備工作。後來負責攝影的一位女同仁興奮地跑來，要我去看現場監控系統傳來的影像。夜幕裡，監控錄影的微弱燈光照射在飛彈上，投射出來的影子像極了中世紀一幅修女的剪影，戴著頭巾，穿著連身衣裙，彷彿兩翼有了翅膀。我看了之後有如吃了定心丸，不再那麼焦慮。我跟大家說，我有信心，上帝都派了天使來看了，我們是為和平發展的，一定不會有問題的。

第二天早上我們就依照計畫準時發射，通常第一次發射就叫自由飛行測試，飛多遠算多遠，通常也不會太遠。當導彈筆直堅挺地冉冉上升，壯觀的形影氣勢十足，雄偉傲岸，令我終身難忘。自由飛行很重要，因為那是一個基礎，有了基礎就可以進一步發展。我們試射成功後，大家欣喜若狂，許多人百感交集，那麼龐大的計畫，辛苦那麼久，終於看到成果不禁潸然淚下。那一刻我心底也感謝李部長，他雖然沒有表示同意，但他也沒有強行制止我試射的決心。他應該十分瞭解我的倔強個性，不達目標不會罷休。

十來天之後，聽說美國在臺協會的處長面見陳總統，遞交一個備忘錄，上面列了一些提醒事項，大致是說我們在某個時間某個地點試射飛彈，這是不允許的。我被告知美方後續的反應之後，只能一再向長官說明，中科院只是在證明我們的研發能力，只是驗證中科院在彈道飛彈的研發上具有這樣的潛能。記得中央研究院李遠哲院長會說，科技研發就是對不可知的未來的一種探索而我們就是在探索，證明我們中科院自己的研發潛能。