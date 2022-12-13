俄羅斯電動滑板車製造商Whoosh周一指出，公司在莫斯科交易所的首次公開發行(IPO)的發行價，將落在每股185盧布(約2.94美元)，為上周公布的預估區間價格的底端。

該IPO案為俄羅斯發動戰爭以來的首案，估計IPO的總規模將高達23億盧布(約3600萬美元)。

儘管規模不大，但Whoosh股票上市，被視為是俄羅斯資本市場健康程度的考驗；在9個月前，由於對烏克蘭的軍事行動，西方國家對俄羅斯實施一連串制裁，包括切斷俄國金融業對西方的依賴。

Whoosh表示，在IPO之後會再額外發行21億盧布，公司市值可能達到206億盧布(約3.3億美元)。

Whoosh執行長Dmitry Chuyko說，再與潛在投資人會談和看見俄羅斯主要基金表現出確切興趣之後，該公司決定完善交易價格和一些條件。

「我們確信，擬議中的發行價將為潛在投資者帶來額外的安慰感，同時也將使我們能夠吸引一流的俄羅斯資金進入公司資本」。