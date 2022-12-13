中國人民銀行行長易綱撰文指出，中共二十大提出建設現代中央銀行制度，需要做好多項工作，包括管好貨幣總閘門。2008年金融危機及新冠疫情以來中國是少數沒有實施量化寬鬆、負利率等非常規貨幣政策的主要經濟體之一，有力促進中國經濟穩定增長，他認為，未來中國經濟潛在增速有望維持在合理區間，有條件盡量長時間保持正常的貨幣政策，保持正利率，保持正常的收益率曲線形態。

易綱說，央行要精準加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，建立市場化利率形成和傳導機制，確定政策利率要符合經濟規律，有效管理和引導市場預期，健全綠色金融體系，支持實現碳達峰、碳中和目標，深化綠色金融國際合作，引領制定國際標準。

易綱又指，要依法將各類金融活動全部納入監管，監管不到位，會成為制約金融高質量發展的瓶頸，要按照誰審批、誰監管、誰擔責的原則，依法合規壓實各方風險處置責任。各市場主體要依法承擔經營失敗損失的法律責任，金融機構股東要保證做實資本，金融機構資產擴張，必須受資本金的約束，如果經營失敗出現風險，也要首先進行「自救」。政府或央行出資的「他救」，一般以原股東破產清零為前提條件。

易綱又說，會擴大金融業高水平開放，積極參與國際金融合作與治理，在多邊債務重組中堅決維護中國海外債權利益；相關決策部門要充分考慮項目的金融可持續性，負責風險補償。另外，要實行中央銀行獨立的財務預算管理制度，如果允許財政直接向央行透支，靠印鈔滿足財政支出需求，最終將引發惡性通膨，並產生債務危機。