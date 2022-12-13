近日大陸網路流傳，有代號「地獄犬」的新冠變異毒株bq.1.1宣稱具備高傳染性和致死率在日本「殺瘋了」？對此中國疾控中心13日說明，實際上bq.1是Omicron變異毒株ba.5在人群傳播過程中產生的第六代亞分支。bq.1.1則是bq.1的第一代亞分支，強調這些進化分支的致病力明顯減弱，致重症和死亡比例明顯低於早期流行的毒株和變異株。

而bq.1變異株在2022年6月在奈及利亞感染者中發現，9月開始bq.1及其衍生的子代亞分支在歐美國家流行，占比逐月升高，10月中旬在日本和新加坡等亞洲國家逐漸開始流行。

中疾控方面表示，目前大陸也已在9個省份的本土病例中檢出bq.1及其亞分支49例，但尚未廣泛流行，所致病例數較少，也未觀察到感染bq.1後臨床嚴重程度較其它變異株增加。現階段流行的毒株仍以ba.5的亞分支ba.5.2和bf.7為主。