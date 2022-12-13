葉姓男子去年帶著妻子參加家庭聚會，他喝酒後竟尾隨別人老婆到廁所脫下自己褲子強吻她，台北地方法院審理後考量他認罪且賠償被害人，依強褻猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。緩刑2年。可上訴。
葉男在去年4月17日晚間與配偶，友人及其配偶到錢櫃KTV包廂內唱歌，他看到被害人獨自離開包廂前往廁所之際，尾隨她進入女廁，在女廁內褪去自己褲子露出生殖器，並親吻她唇部。
友人察覺有異，至女廁門口大聲呼喊，葉男才與被害人先後步出女廁，經錢櫃KTV服務生請警到場處理，檢方偵結將葉男起訴。
葉姓男子去年帶著妻子參加家庭聚會，他喝酒後竟尾隨別人老婆到廁所脫下自己褲子強吻她，台北地方法院審理後考量他認罪且賠償被害人，依強褻猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。緩刑2年。可上訴。
葉男在去年4月17日晚間與配偶，友人及其配偶到錢櫃KTV包廂內唱歌，他看到被害人獨自離開包廂前往廁所之際，尾隨她進入女廁，在女廁內褪去自己褲子露出生殖器，並親吻她唇部。
友人察覺有異，至女廁門口大聲呼喊，葉男才與被害人先後步出女廁，經錢櫃KTV服務生請警到場處理，檢方偵結將葉男起訴。
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