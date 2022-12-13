陳奕迅在台上噴酒精消毒。（ ESL Limited 提供）

陳交迅太太女兒到場支持。（ ESL Limited 提供）

彭于晏到場支持。（ ESL Limited 提供）

陳奕迅在紅館開唱心情亢奮。（ ESL Limited 提供）

陳奕迅Fear and Dreams 演唱會在香港紅館舉辦第三場(12／11)，他賣力演唱，交出可堪稱100分的水準，唱完〈我們萬歲〉之後 ，他返回樂手位置拿消毒藥水噴手，然後作勢問拿了CD的觀眾，「75％酒精，你也要噴一下嗎？哈哈。下次我應該放在身，現在是這樣的，沒辦法了。」然後他解下耳機，享受觀眾呼歡及叫聲，「是誰發明了耳機？是有點掃興的。八十年代在紅館看演唱會，雖然沒有耳機但即時反應很棒。今晚你們都很棒，沒理由我還在唱的時候你們都在狂叫吧，雖然我聽不到你們的聲音，但都看到大家眼神，還有那些燈牌，你看…整晚都看著『肥陳』兩個字，其實很掃興…哈哈…」歌迷即換上「歌聖」燈牌，他笑道，「歌聖？歌手算吧…他們很特別，經常弄一些特別的燈牌，都幾十歲人還有興志，我都快50了，還有燈牌，I’m Still Hot！woo…..」觀眾即報以熱烈掌聲及歡呼。

Eason繼續搞笑，「我一向都不是走偶像吧，竟然還有這些…不是我給的…他們自己出錢做的，我不會花這些錢了，留來做好唱片更好，現在做CD是當紀念品去做，還有誰家裡還有CD機？其實不多。現在是電話世界嘛，我已經接受了，你拍我吧，你不拍我，我覺得自己沒有存在價值，哈哈…你拍我…哈哈。」

他這次演唱會刻意多唱歌，減少說話時間，他反問觀眾，「你們是不是從來未試過在紅館看一個演唱會，有歌手，從頭到尾不斷的唱歌？不太聊天？我成功了！其實真的很棒，是不是覺得聽得『入』很多？音響又很棒？」很高興已經順利完成了三場，林家棟，彭于晏，C ALLSTAR，徐濠縈 女兒康堤、趙學宜、蔡思韵等均有到場支持，彭于晏更不時起身跳舞跳到手舞足蹈，十分開心。而林家棟就因之前拍戲傷勢未復完，所以不敢站立大動作，只得坐於位上拍手支持。