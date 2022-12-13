陳奕迅在台上噴酒精消毒。（ ESL Limited 提供）
陳奕迅在台上噴酒精消毒。（ ESL Limited 提供）
陳交迅太太女兒到場支持。（ ESL Limited 提供）
陳交迅太太女兒到場支持。（ ESL Limited 提供）
彭于晏到場支持。（ ESL Limited 提供）
彭于晏到場支持。（ ESL Limited 提供）
陳奕迅在紅館開唱心情亢奮。（ ESL Limited 提供）
陳奕迅在紅館開唱心情亢奮。（ ESL Limited 提供）

陳奕迅Fear and Dreams 演唱會在香港紅館舉辦第三場(12／11)，他賣力演唱，交出可堪稱100分的水準，唱完〈我們萬歲〉之後 ，他返回樂手位置拿消毒藥水噴手，然後作勢問拿了CD的觀眾，「75％酒精，你也要噴一下嗎？哈哈。下次我應該放在身，現在是這樣的，沒辦法了。」然後他解下耳機，享受觀眾呼歡及叫聲，「是誰發明了耳機？是有點掃興的。八十年代在紅館看演唱會，雖然沒有耳機但即時反應很棒。今晚你們都很棒，沒理由我還在唱的時候你們都在狂叫吧，雖然我聽不到你們的聲音，但都看到大家眼神，還有那些燈牌，你看…整晚都看著『肥陳』兩個字，其實很掃興…哈哈…」歌迷即換上「歌聖」燈牌，他笑道，「歌聖？歌手算吧…他們很特別，經常弄一些特別的燈牌，都幾十歲人還有興志，我都快50了，還有燈牌，I’m Still Hot！woo…..」觀眾即報以熱烈掌聲及歡呼。

Eason繼續搞笑，「我一向都不是走偶像吧，竟然還有這些…不是我給的…他們自己出錢做的，我不會花這些錢了，留來做好唱片更好，現在做CD是當紀念品去做，還有誰家裡還有CD機？其實不多。現在是電話世界嘛，我已經接受了，你拍我吧，你不拍我，我覺得自己沒有存在價值，哈哈…你拍我…哈哈。」

他這次演唱會刻意多唱歌，減少說話時間，他反問觀眾，「你們是不是從來未試過在紅館看一個演唱會，有歌手，從頭到尾不斷的唱歌？不太聊天？我成功了！其實真的很棒，是不是覺得聽得『入』很多？音響又很棒？」很高興已經順利完成了三場，林家棟，彭于晏，C ALLSTAR，徐濠縈 女兒康堤、趙學宜、蔡思韵等均有到場支持，彭于晏更不時起身跳舞跳到手舞足蹈，十分開心。而林家棟就因之前拍戲傷勢未復完，所以不敢站立大動作，只得坐於位上拍手支持。

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#Fear and Dreams #紅館 #演唱會 #陳奕迅 #彭于晏