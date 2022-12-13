曾經表示希望基隆捷運能在任內動工的基隆市長林右昌，13日與市府團隊拍攝畢業照時表示，基隆捷運是市民期待多年的政策，且北北基與交通部都有共識，他希望新市府團隊能繼續推動。林右昌強調，不論他未來在哪個工作或職位上，都會盡力協助基隆市推動基捷。

林右昌說，基隆捷運是市民期待很久的政策，雖然在他卸任前，基捷還無法動工，但相較過去始終淪為「只聽樓梯響、不見人下來」的狀況，已經有了很大的進展。以目前來說，基隆捷運的環境影響評估已快要完成，另外是綜合規畫的定案，會在明年Q1左右完成，已經是歷史的一大步。

林右昌強調，基隆捷運行經的基隆市、台北市、新北市及交通部都有共識全力推動基捷，這是很正向的力量和訊息。希望未來的新團隊，能繼續下去。

林右昌說，基隆與其他直轄市不同，沒有捷運局的編制，財政狀況也比不上直轄市；但基隆應該是全國第一個，也是目前唯一有捷運的非直轄市。他強調，在這樣的情況下，很多事情都是「第一次」，期待未來的市府團隊能夠加油，用市府的力量全力推動這項市民期待的政策。

他說，長久以來許多民眾都認為興建基隆捷運是為了通勤，林右昌認為，基捷的推動是為了完善大台北首都圈的都會機能。不僅會改善基隆交通，更會讓基隆與大台北的都會、產業及就業的能量團結起來。

林右昌說，未來不管他在卸任後，會在哪個工作或職位上，若推動基捷有任何問題，他絕對會盡他所能，盡力協助。.他也表示，對未來的新市府團隊，他給予完全的祝福，希望能夠讓基隆變得更好。