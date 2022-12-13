由屏縣府舉辦的半島歌謠祭榮獲「2022 Taiwan Design Best 100」獎項，今年共獲國內外3大設計獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府舉辦的半島歌謠祭榮獲「2022 Taiwan Design Best 100」獎項，今年共獲國內外3大設計獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府舉辦的半島歌謠祭，每年都以創新演繹呈現恆春悠久的民謠文化，而今年更是在國內外設計獎上展露頭角，繼獲日本優良設計獎Good Design Award、台灣金點設計獎後，近日又獲「2022 Taiwan Design Best 100-年度在地文化新演繹」獎項，再度展現屏東軟實力。

屏東縣長潘孟安指出，今年半島歌謠祭以「我的半島生活PATTERN」為主題，關注土地與人、山海環境與音樂的關係，將傳統民謠融入當代音樂、與服裝設計師Daniel Wong合作古城時尚秀、以舞台劇形式詮釋的民謠詩劇場，都以令人耳目一新的方式演繹傳統歌謠，很開心獲得「 Taiwan Design Best100 」的肯定。

潘孟安說，恆春民謠是很重要的文化資產，近幾年透過半島歌謠祭，與國內外知名音樂創作者合作，為古老的恆春調唱出新風貌，獨特性與在地性兼具，足以代表台灣走上世界舞台。

他強調，半島歌謠祭將持續秉著「文化扎根」、「駐點創作」、「跨界創新」、「世界音樂」等4大基調，融合傳統與創新，讓悠遠的民謠月琴文化永續傳承，走向世界。

縣府文化處表示，「 Taiwan Design Best100 」今年邁入第 11 年，由關注設計、生活風格領域的《Shopping Design》雜誌邀請委員選出當年度100件台灣精彩的設計人、事、物。