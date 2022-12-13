中鋼(2002)11月營收為320.18億元，年減29.29%、月減1.14%，雖然符合預期，但今年累積前11月成長呈現負數。高價原料已經在逐漸消化中，中鋼盤價短期可望落底反彈，但預期需求不振，因此大幅上漲的機會不大，業者獲利不易提升。周二股價相對族群其他個股遜色。

鋼鐵受到美國升息步調放緩、大陸放寬封控，市場看好鋼市回溫，類股周二漲幅居冠，由中鴻(2014)強勢漲停領軍，中鋼、中鴻可望在下周公布明年元月盤價均可望落底反彈。威致(2028)、海光(2038)、燁興(2007)、佳大(2033)等亦敲邊鼓全數漲停表現。

中鋼11月營收為320.18億元，年減29.29%、月減1.14%，符合預期；前11月營收4185.96億元，年減2.04%，轉為負成長。中鋼11月因為鋼價仍在低點且市場需求仍弱，使得營收表現維持疲軟。但觀察中鋼的高價原料已經在逐漸消化中，今年第四季的獲利可望落底。

中鴻11月營收29.73億元，年減38.22%、月增7.54%；前11月營收29.73億元，年減15.52%。單月營收已較上個月回溫。

盤價方面，近一個月鐵礦砂的價格受惠市場對大陸未來封控將逐漸放寬且房地產銷售可能回升的預期而落底反彈，大陸主要鋼廠的盤價也以上漲開出，加上進入冬季鋼鐵原料價格再跌的空間有限，中鋼盤價短期可望落底反彈，法人認為中鋼將開出的明年1月盤價可望上漲反應成本上升，但認為後續的力道仍要觀察，目前對2023年市場用鋼需求仍保守看待。

目前大陸的用鋼需求仍然偏弱，短期的鋼價仍將弱勢整理。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在供應鏈轉移及俄烏戰後帶動的經濟復甦及基建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。