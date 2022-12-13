后里區公所13日舉行宣傳記者會，邀請各界17、18日兩天假期，一起到后里賞花、吃美食。（后里區公所提供）

歲末正值后里馬鈴薯與花卉產季，百合花綻放飄香，馬鈴薯豐收正是品嘗好季節！后里區長賴同一說，后里區公所主辦「111年台中市后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將於17日在后里森林園區巨型機械花球前舉行，宣傳后里在地馬鈴薯及花卉，邀請市民及遊客鬥陣到后里賞花、吃美食。

賴同一表示，后里地區馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量約3200公噸，因獨特土壤及氣侯，終年都適合農作物栽培為典型農業區，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評。后里區花卉栽種面積達320公頃以上，高居全國第二；包括百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等遠近馳名，享有后里花卉四大天王美譽。

賴同一指出，今年活動為期2天，現場靜態有后里花卉為主題的現場插花，和以馬鈴薯為主寓教於樂農特產品體驗活動；動態則有「馬鈴薯花」草地親子闖關拿限量好禮與花球射門體驗，挑戰成功可參與美食品嘗活動，誠摯邀請大家到后里欣賞美麗的花卉和品嘗新鮮的馬鈴薯。

今年在花卉裝置藝術上，以后里區徽做為主題，在入口意向摩天輪裝置藝術上，融合后里豐富在地文化特色，在后里森林園區的中央建造心型花之步道，在穿越花之道後映入眼簾就是一個大大后里區徽，呼應活動標題「薯於你的后花園」，讓后里成為台中市的後花園一樣。

賴同一強調，為期60天台中購物節即將進入尾聲，為有效促進后里在地觀光農特產業，燕子市長邀請大家一同沉浸后花園，品當季、享樂趣，認識在地又能拿好禮；相約親朋好友安排連續兩天的假期行程，來場后里農遊之旅，創造12月薯於市民的時光。