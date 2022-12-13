迎接疫後婚宴市場商機，台北美福大飯店結合知名飛利浦家電，自即日起推出「幸福‧成家」婚宴專案，新人們能享有精緻的迎賓餐前酒會、星級婚宴佳餚、喜宴試菜優惠，以及價值超過三萬元的蜜月套房等優惠內容。預訂2023年的指定日期再享幸福成家禮，簽約即贈質感家電，包含價值22,900的奈米級空氣清淨機元，數量有限，贈完為止，於百坪宴會廳氣派宴客，幸福價每桌32,800元+10％。

搶攻2023年婚宴商機，台北美福「幸福‧成家」婚宴專案提供多項餐飲服務及專業影音設備，祝賀喜事臨門特別規劃了雙重新人成家禮，除了飯店準備的精選禮品，還可將飛利浦家電帶回家，優質家電有價值22,900元、符合時下需求的奈米級空氣清淨機，熱穿透氣旋智能旗艦氣炸鍋及價值6,990元的全自動咖啡機等好禮。即日起預訂2023年指定日，簽約即贈送限量禮品。

台北美福大飯店位於二樓的宴會廳，擁有近300坪、挑高七公尺的無柱宴會廳，優雅的水晶燈飾，閃耀夢幻般的炫目燈光，讓身著白色長紗的新娘成為全場矚目焦點。廳內配備有420吋高畫質LED屏幕，唯美呈現婚紗照及成長影片，搭配專業級BOSE音響，幸福的愉悅氣氛感染全場。

除了氣派場地，喜宴少不了精緻的宴客餐點。婚禮開始前的席前酒會已是時下婚宴重點之一，宴會廳前可依照新人需求布置，寬敞的空間滿足新人主題式的佈置構想。搭配美福廚藝團隊精心製作的多款繽紛的小點及無酒精雞尾酒飲品，驚豔婚禮賓客的視覺與味覺。宴會菜色由主廚團隊精心料理的珍饌饗宴，為滿足不同的賓客需求，飯店提供有台菜、廣東菜及西式料理可供選擇，客製化菜單服務，提供新人加價選擇。

此外，專案更提供大廳扶手梯至入口接待桌、相片區等環境氛圍佈置。預訂專案還可於飯店空間拍攝婚紗照，拍攝當日更安排有隨身小管家貼心服務。晚宴後新人還可入住近30坪的尊爵套房，親友住宿亦可享七折優惠。