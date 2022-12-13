聰明過耶誕，吃大餐不一定要往市區擠，位於新莊凱悅嘉軒一樓的「朵頤」餐廳推出極饗海陸套餐，客人可在落地透明玻璃帷幕裡優雅吃耶誕大餐，大快朵頤後搭乘一班交通工具，參加晚上10點登場的新北耶誕城主燈秀，避開人潮一路打卡拍照享受「北極光」的洗禮。
朵頤極饗海陸套餐不只有「極選波士頓活龍蝦」令，因是雙主菜，愛吃牛的民眾也可以搭配「美國Prime肋眼牛排」。不吃牛肉的消費者，也可以試試朵頤的「味噌焦糖豬肋骨」，主廚以舒肥法低溫慢煮，表面酥香、口感軟嫩。
朵頤的極饗海陸套餐，每人2,180元，五道精緻料理，從大蒜麵包到湯品配菜等一應俱全，光是湯品就有三種選擇，包含嗜牛饕客最愛的主廚牛肉清湯，或是經典地道的法式蕈菇濃湯，以及備受好評的海鮮巧達濃湯，每一樣湯品都是主廚精心調配。而配菜部分除了一般常見的奶油玉米及奶油波菜外，朵頤特別採用新鮮綠蘆筍，搭配起士，營造不一樣的爽脆口感。
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