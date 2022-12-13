國門開放之後，赴柬埔寨旅客有增加趨勢，外交部亞太司司長周民淦今天指出，赴柬埔寨人數增加包括純粹觀光客或是來台轉機的旅客，雖然國人落入詐騙陷阱的新增案例也已大幅減少但仍要提高警覺，前往柬埔寨等國家前應充分了解。

台灣自10月中旬解除邊境檢疫，觀光局統計顯示，赴柬埔寨旅客人數有增加趨勢，從9月的1226人增加到10月的1713人。

周民淦表示，最近幾個月國內破獲好幾個人蛇販運集團，赴東南亞求職落入陷阱的案例大幅減少。根據警政署統計，截至昨天共受理699名遭誘騙落入海外求職陷阱的案例，目前已成功協助403人返國，還有296人等待救援，相關單位將繼續努力協助他們平安返國。

對於296名國人仍未返國的原因，周民淦說，這陣子柬埔寨警方也有偵破一些人蛇集團，犯罪集團有流竄的現象，可能部分國人流竄到柬埔寨管不到的地方，我不知道他們是不是對外失去通訊能力，甚至有些人跟詐騙集團合作了也不一定。