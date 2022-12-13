美國有限電視網（CNN）日前報導台灣交通如行人地獄，民眾黨立委邱臣遠13日質疑，蔡英文總統上任後交通死亡人數持續爬升，今年1到9月已達2293人，創10年新高，依比例推估全年死亡恐突破3000人，交通部改進目標確定跳票，他痛批行政院與交通部治理不當，每年造成3000個家庭破碎、48萬人民受傷，臉丟到國際。

邱臣遠指出，馬政府時代道路交通事故死亡人數從3400多人的高峰，持續下降到約2700人，但蔡政府時期卻是從往上爬升持續惡化，蘇貞昌2019年1月接任後交通問題迅速惡化，重回交通最黑暗期，凸顯蘇內閣對道路交通安全問題的輕忽。

邱臣遠說，人口數為台灣6倍的日本，去年交通死亡人數只有2636人，每十萬人死亡人數僅2.09人；而台灣去年達2962人死亡，每十萬人數也高達12.67人，足足是日本的6倍。根據第13期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」設定的短期目標，2022年要降到2300人以下，但目前光是1至9月的交工死亡人數已逼近2300人，今年的目標確定跳票！

邱臣遠進一步表示，2018年11月，監察院曾糾正行政院未善盡督促交通部策畫與執行公路行車安全責任，但4年過去，台灣道路不僅沒變得更安全，反而死傷人數節節攀升，難道行政院把監察院的糾正當塑膠嗎？第13期道路交通改善方案在今年就要到期，明年應該開始實施的第14期到現在都還沒看到，交通部到底重不重視道路安全？

邱臣遠提出3大訴求，包括「交通零死亡願景」應確實，透過工程、教育及執法的交通3E政策達到「一個都不能死」的目標；此外，交通部應加速推動「交通安全基本法」的立法，提高交通安全對策層級，讓中央部會水平整合、中央地方垂直整合，保障國人道路交通安全；請交通部主政，邀集內政部營建署及警政署，共同會商於3個月內提出具體改善對策。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，政府應盡速立法規範道路構造，並改善駕駛教育，配合新式道路設計，確實要求民營駕訓班依法教學，杜絕削價競爭而在教學偷工減料。政府也須重視行人路權，人行道構造和其連續性，通用設計等等既有的政策方針效果不顯著，道路設計和駕訓必須要痛定思痛做改革。

對此，交通部道安會執行秘書黃運貴指出，交通部已提出7大重點工作、21項跨部會道路交通安全改善作為，結合中央跨部會及全國地方縣市的資源力量傾力投入，降低交通事故死傷人數。未來也會協同路政司及技監室，檢討更新「以人為本」的道路工程與設計法規，並修法改善未停讓行人車輛的罰則。

黃運貴表示，未來將透過多元管道加強宣導道路安全，並落實精準科技執法，同時也將提升公共運輸服務量能，預計於2023年推動「中央促進公共運輸使用方案」，於都會區發展通勤月票，提振公共運輸使用。

交通部邱臣遠