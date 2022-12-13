行政院數位發展部昨（12）日在臉書發文，推廣「快一點 Line 點餐客戶服務系統」，並且表示，系統不止能節省人力，還能接觸更多人群，但網友們的留言內容多以負面為主，質疑浪費資源，更有人怒嗆，看到幾百億的稅金這樣搞，「心中只有無盡的X」。

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數位部指出，傳統的打電話訂餐，不止花費時間，用紙筆口頭傳話也很容易出錯，更何況店家每天可能要接幾十甚至上百通這樣的電話。而有了線上訂餐系統之後，大家可以在線上直接下單、付款，節省了點餐與收款的人力。

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數位部喊話，各式各樣數位工具，可以協助各行各業數位轉型，數位部會持續協助大家，找到適合的數位工具與雲端服務。

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對此許多網友在該篇貼文留言，狠酸「原來是外送發展部啊」、「我打電話去也是自取，這優勢是啥」、「端出這種創意，還不如封存30年」、「原來錢是這樣花的」、「我們的納稅錢都在做這個，可憐」、「麻煩做正事」，並怒嗆「看到幾百億的稅金這樣搞，我心中只有無盡的X」、「花了這麼多錢成立的部門，然後你給我搞點餐系統」、「政府不去搞不在籍投票系統，拿民脂民膏搞這個資本家在做的事」、「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。

網友們也質疑，「所以有沒有打算告訴我們，為什麼要捨棄現有外送平台來用這個」、「外送平台不早就是這樣了嗎」、「部長不知道有外送平台？給你們幾百億的預算就先搞這個」、「200多億的經費搞這種東西出來？」