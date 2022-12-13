小貨車嚴重燒毀。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

國道3號火燒車意外 男子工作開車返家聞到異味 剛下車就起火

台中市74歲廖姓男子12日晚間6點半左右，駕駛小貨車準備返家，行經國道3號苗栗縣通霄鎮路段南下155公里處時，察覺車輛有異，下車停放路肩沒多久後，車子就起火燃燒，消防人員獲報後趕往救援，所幸廖男沒有受傷，也未釀成更嚴重意外。

根據了解，廖男工作結束準備開車回家，行經到事故路段時，發現有濃濃異味，他不敢大意便將車輛停駛在路肩，想不到沒過多久車子瞬間起火，火勢快速延燒，整輛車燒得漆黑，苗栗縣消防局獲報後派員搶救，火勢在半小時後就熄滅，詳細起火原因仍待釐清。