什麼樣的房仲服務，會讓你大讚「專業又具有熱忱」？信義房屋文山興隆店專案經理許振家協助翁先生夫妻售屋，因翁太太聽力較不靈敏，又正值疫情嚴重的時期，許振家特別準備透明口罩，方便翁太太即時讀取房仲、買方的唇語；屋子順利售出後，翁先生夫妻感念許振家與信義代書的協助，想包紅包致謝，但兩人都婉謝，更讓翁先生印象深刻，事後特別寫信給信義房屋總公司，大讚「員工的敬業與熱情，是企業永續發展的不二法門；信義能提供良好而完整的員工教育訓練，讓人深感敬佩！」

翁先生、翁太太有換屋需求，剛好由許振家帶看，雖最後並非透過信義房屋成交，但因許振家服務過程中，雙方互動融洽，當要出售原本的舊屋時，兩人便指定由許振家協助。雖然售屋過程順利，約2周左右就找到承接買方並簽約成交，但買方在驗屋時發現冷氣管線滲水，一度讓交屋工作「卡關」，所幸許振家迅速找來廠商修繕，並詳細回報施工情況，最終讓雙方安心完成交屋。

不僅如此，許振家考量翁太太聽力較不靈敏，但翁先生工作繁忙，許多需要和房仲、買方、代書溝通的場合，都必須由翁太太出面處理，許振家特別上網買了透明口罩，每當碰面時自己都會戴上，方便翁太太即時讀取唇語。

信義房屋文山興隆店專案經理許振家。（圖/信義房屋提供）

在許振家、信義代書專業且迅速的協助下，翁先生夫妻順利換屋，事後，翁先生想包紅包以表感謝，但許振家與代書婉謝，只收下紅包袋沾喜氣。此舉讓翁先生十分印象深刻，特別寫信到信義房屋總公司，讚許信義房屋員工令他感到充滿熱忱、極富專業，而且對於客戶想要略施薄禮，員工也堅持婉拒，「同仁的敬業與熱情是企業能永續蓬勃發展的不二法門，也對於信義房屋良好、完整的員工教育訓練深感敬佩。」

對於客戶盛讚，許振家謙虛表示「不覺得自己做了什麼偉大的事。」因為，只要把客戶當成自己的親友對待，很多事情就會自然而然替對方著想，即使過程中偶有不順利的地方，也都當成是學習、服務的機會。

而事實上，信義房屋從業務人才招募與培訓階段，就堅持尋找沒有房仲經驗、大學畢業的人才加入，為的是透過完整的教育訓練，以及師徒制、學長姐手心向下的分享，將「先義後利」、「該做的事，說到做到」等企業核心理念，以及房仲經紀人員所需具備的專業知能完整灌輸、建立，希望提供買賣雙方最專業、符合集團經營理念的服務，替客戶完成每一份家業夢想。