17日下午在幸福廣場另有「吃貨市集」為當晚的感恩晚會暖身。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「2022新竹市感恩晚會」將於17日在市府前廣場盛大登場，邀請葉佳修、許景淳、殷正洋、曹雅雯、萬芳、八三夭等多達10組藝人輪番開唱，卡司數量創下史上最多；另在下午另有暖身場的「吃貨市集」活動，市府邀請民眾千萬別錯過有吃、能逛、超嗨的金典演唱會與假日市集。

社會處表示，今年感恩晚會特別規畫「經典民歌」、「華語金曲」以及「偶像天團」等3大表演類型，一票難求的民歌高峰會演唱陣容，將在2022新竹市感恩季復刻呈現。

其中，校園民歌代表歌手葉佳修將帶來「外婆的澎湖灣」以及各式民謠，而民歌界「3金歌王」殷正洋也將演唱「微風往事」、「木棉道」等經典佳作，邀請大家在周六來市府前廣場共襄盛舉，來場難忘的「民歌同學會」。

另，華語金曲部分將由金曲歌王、歌后接力開唱，金曲歌后曹雅雯將演唱夯曲「若是明仔載」、歌王許富凱將帶來「疼你會入心」，而金曲歌后萬芳也將重現經典名曲「新不了情」，希望市民朋友可以一起大合唱，更賣關子預告將有難得的跨界合作舞台，不可錯過。

新竹感恩季晚會部分，則將有豪華雙壓軸卡司，分別是今年人氣爆棚「超人氣潮流男團」Ozone，以及實力派「搖滾天團」八三夭，這將是兩團在跨年晚會前的最後1場大型演出，他們也熱情喊話粉絲一定要親臨現場，保證有堪比小巨蛋演唱會等級的豪華演出。

此外，17日下午另有「吃貨市集」為當晚的感恩晚會暖身，下午2點至晚間8點，在幸福廣場打造吃貨們的暖冬盛會。

「吃貨市集Foodie Festival」共規畫3大主題，包括「就醬吃」有24攤甜鹹兼具，熱呼呼的爆棚人氣美食、特色餐車、茶、酒、咖啡品牌；「就醬玩」將有6個有趣好玩的吃貨體驗遊戲；「就醬送」帶給吃貨朋友的伴手禮、食器、手作品牌。市府邀請親子一同來享受愜意的周末時光。