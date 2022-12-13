立法院上周三逐條審查《身心障礙者權益保障法》部分條文修正草案，國民黨立院黨團認為倉促修法有諸多缺漏，政院版事前也沒有取得多數身障者及團體的共識。國民黨立委徐志榮認為，包括個人協助和個人助理部分，現階段只有行政命令，希望能夠納入專章、專條，能夠有充裕的預算支持。

國民黨團總召曾銘宗表示，明年中央政府總預算高達2兆7千億元，身障團體要求政府編列30億元預算照顧120萬名身長者，影響的家庭約400萬人，國民黨團會全力支持。同時在《身心障礙者權益保障法》增訂「個人協助」服務及「社區居住權」，編列公務預算，支持身心障礙朋友在社區自立生活及融入社區服務體系；若無法增列入法，國民黨團不會輕易讓修法通過。

藍委費鴻泰表示，行政院《身心障礙者權益保障》修法草案共增修34條，其中16條是機構式服務，對社區式服務隻字未提，也沒有與身障團體取得修法共識。因此，國民黨團提醒蔡英文總統，不要忘記曾承諾，「照顧身心障礙者，是整個政府的任務」。

徐志榮表示，上兩周衛環委員會開始排審《身心障礙者權益保障》修法草案，國民黨立委思考著如何幫助身障者爭取權益，包括個人協助和個人助理部分，現階段只有行政命令，希望能夠納入專章、專條，能夠有充裕的預算支持。

徐志榮希望在充裕的預算下，能夠讓公部門增加人力、經費照顧身障者，呼籲朝野立委能夠全力支持專章、專條入法，政府部門體恤身障者的需求，幫助弱勢國人，極盡所能給予協助生活。