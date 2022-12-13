前中科院長龔家政。本報資料室

前中科院長龔家政在回憶錄指出，美國認為我是潛在的魚叉飛彈採購客戶，因此，在中科院研製射程較遠的雄風三型反艦飛彈期間，美曾拒絕提供高密度戰略性航空燃油、陀螺儀等關鍵裝備，阻止我研製雄三飛彈。

中研院近代史研究所近日出版《龔家政先生訪問紀錄》，書中首度曝光我第一枚地對地彈道研發試射內幕。以下是重點內文：

除了雄二和雄二E，我任內也進行雄三的研發。雄三與雄二最大的差異就是以衝壓式引擎作為續行推進系統，是超音速的海對海反艦飛彈。原本我們研發過程中，申請向美國採購的一種叫做JP-10的高密度戰略性航空燃油，美方知道我們進入最後階段，一旦成功就會做量產的打算，因此通知將不再出售給我們。

其實中科院在當時採買飛彈的零組件時，常常受到很多阻撓，因為國際上有一個「飛彈技術管制協定」(Missile Technology Control Regime MTCR)組織，是由美國主導的聯盟，目的在規範、管制各國飛彈技術輸出與擴散，我們不是會員國，被排擠在外。

有時候我們採買的國防武器，即使是只打300公里的飛彈的零件或組件，買方時不時就祭出MTCR來刁難，連日本也是該組織會員，有些敏感性的零組件他們也不會賣給臺灣。

我們花錢購買武器的零組件做研發，需要數量有重重限制，在價錢方面又是被予取予求，真是很沒有道理。於是我問我們的化學所，可不可能由我們自己做JP-10。他們說改裝一些實驗室的設備，提煉出來應該沒有問題，可是量會很少，實驗室的東西無法量產，要滿足飛彈的用料可能曠日廢時，不敷所需。

但我當下就決定由我們自己來做，花費大約一千萬增添實驗室設備。隔了兩三個月，燃油做出來了，可都是一滴一滴的從試管流出來。我說沒有關係，我們可以做到就很好了，這表示我們國家是有這個能力做出這種高密度戰略性用途的燃油。然後我就在院會公開告訴大家，我們自己做出了JP-10。先前雄三的研發製造過程都是機密，這種狀況有如每人一畝三分地，大家各自埋頭苦幹。我宣布化學所成功做出需要的燃油，不用再依靠國外進口了。我很清楚只要我一公開，一定會被傳出去。果不其然，不到兩星期進口商就來了，好言勸我們再申請一次，說他們會再跟美國協調，結果美國同意了。我們付出的代價就是花了一千萬，花了一些時間改裝實驗室，徹底解決了雄三飛彈推進劑的問題。

雄二和雄三飛彈裡面都需要陀螺儀，它的準確度和穩定性是射控系統裡面非常關鍵性的組件。依據精密度，目前的陀螺儀有五級：低精度陀螺儀〉10°／h;戰術級陀螺儀1~10°／h：中精度陀螺儀0.1~1／h：導航級陀螺儀0.001~0.1°／h;戰略級陀螺儀＜0.001／h。美國只賣給我們精密度1度的戰術級陀螺儀，也就是用在民航機導航或軍事的近程戰術武器系統。精密度1度打近程1到200公里目標時，影響不是很大，但是打遠程就會有很大的偏差，影響命中率。

戰略性武器的陀螺儀需要0.1到0.001度的精度，打遠距才能維持一定的精確度。飛彈和潛水艇的陀螺儀是用來指引方位，比商用的要更精準、更穩定。後來美國突然連1度的陀螺儀都不賣給我們，這樣一來，我們岸置的雄風飛彈就會無用武之地了。我會提議是否能在我們高階的軍售會議，也就是華美會議中，將精度0.1度的陀螺儀列入清單，可是有經驗的人告訴我，我們列了也不會被接受，美方不會賣給我們如此精密的陀螺儀，那樣會影響軍售的利益。

例如魚叉、戰斧等飛彈我們都是潛在的客戶，如果我們的雄二或巡弋飛彈研發不成，就只能向他們購買了。這時候恰好有個機緣。我們的國家實驗研究院國家太空中心，裡面有位美國退休歸國的某博士(姑隱其名)，他在美國某國防產業會經帶領製作光纖陀螺儀(FOG)，而且是做核子潛艦的陀螺儀，那是精密度更高的陀螺儀，因為潛艦在海底潛航的時間長，距離遠，需要顧及的因素更多。光纖陀螺儀可以敏銳感應方向的變化，提供十分精確的轉動資訊，而且比較不受軸間振動，加速度與衝擊等因素干擾，可用在高效能遠距離戰略導航級系統。

我親自去拜託這位專家，請他協助研製光纖陀螺儀，他說他是民進黨員，我說郇就更沒問題了，中科院不分黨派，最後就做出來了。