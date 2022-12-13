新北市客家局主辦客家冬藏活動，今年12月10日將在新北市客家文化園區舉辦「醃漬美濃白玉蘿蔔」、「大獅兄人偶劇團表演」、「音階鑼展演」三大活動，從高雄美濃客庄產地直送新鮮醃製白玉蘿蔔，讓參與民眾認識客家醃漬的惜食精神、環境教育，藉此行銷客庄農特產。

客家局指出，這次活動邀請客家後生醃漬達人楊蘭崴，用洛神花調味，打破過往傳統蘿蔔醃漬手法，兼具色、香、味的客家特色醃漬料理，活動還加碼限定「客家風味蘿蔔湯」，用大骨熬製新鮮蘿蔔，讓民眾品嚐鮮甜口感。

新北市客家局主辦客家冬藏活動，從高雄美濃客庄產地直送新鮮醃製白玉蘿蔔，讓參與民眾認識客家醃漬的惜食精神、環境教育，藉此行銷客庄農特產。（客家局提供）

活動也邀請客委會客家文化發展中心的「大獅兄人偶劇團」，演出花樹下的主題，用生動、活潑、有趣的戲劇表現形式，讓民眾認識南部六堆客庄生活經驗故事，深入愜意暖心的鄉下生活時光。

另外，新北客園整年度也推出「職人匠心」特展，邀請新北市無形文化資產傳統工藝保存者銅鑼工藝職人吳宗霖，為園區打造銅鑼展演，當天銅鑼展演區將正式開鑼，吳宗霖將帶領團隊示範如何敲響銅鑼不同的音階，並與客語問候語相互搭配，展現創意客家風。

客家局長林素琴說，新北客園是新北市客家文化傳承的重要基地，為市民體驗客家文化的優質館舍，這次結合客家醃漬、親子劇團展演與銅鑼工藝表演，展現客家園區的活動多元面向，市府也會持續落實教育推廣、社區協作、休閒娛樂等，深耕客家文化。