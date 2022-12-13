國瑞汽車股份有限公司13日捐贈1輛新型休旅車供國立台東專科學校高職部汽車科學生實習，與業界接軌。（蔡旻妤攝）

國瑞汽車股份有限公司13日捐贈1輛新型休旅車供國立台東專科學校高職部汽車科學生實習，與業界接軌。（蔡旻妤攝）

國立台東專科學校高職部汽車科是台東唯一汽車相關科系，國瑞汽車股份有限公司13日捐贈1輛新型休旅車Corolla Cross供汽車科學生實習，為台灣汽車産業培育出學用合一的專業人才。國瑞汽車公共事務處副處長洪顥紋表示，往年捐贈以桃園為主，這次是首度來到東部捐贈，希望能傾聽東部學子的聲音。

洪顥紋今天代表公司贈送車輛給東專，由校長王俊勝也回贈感謝狀，王俊勝說，東專是台東唯一汽車相關科系，此次獲贈車輛對學於學生學習上有相當大幫助，也提醒學生們要善用新車好好運用。

科主任楊自立開心表示，「台東地區的學生終於能擁有與西部學生同樣的學習資源」，雖然校內購置許多新式診斷電腦，使用於舊款車輛無法突現效益，初期教學重點先以電控儀器診斷，排除車輛故障檢修為主；他提及，和泰汽車日前贈送學校原廠診斷電腦並授權1年，宥於舊車無法使用，如今獲贈新車相得益彰，相信東部學生的學習也能不落人後。

汽車科2年級學生張藝弘說，期待將來的實習課堂上介紹並拆解車輛，經由拆裝練習、組裝引擎，便能了解其中構造，未來期待學校能夠引進更多現代、新型汽車，從中了解新舊款汽車的差異，可進一步分析未來產業趨勢。

洪顥紋表示，國瑞汽車自1994年已捐逾80輛汽車，今年總共捐贈11輛，讓學生在學校即可接觸市面上新款汽車，跟業界接軌，第1次走出西部，來到東部傾聽學子的心聲。