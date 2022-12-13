中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今(13)日早上率領相關人員至部立金門醫院與小三通水頭碼頭勘查防疫量能與入境動線，對於整個入境流程與動線，王必勝表示暫無需要加強的部分，重點仍需視大陸疫情的狀況來做調整，離島的醫療資源相對較少，要考慮在不影響離島居民健康與安全的前提下，醫療量能要充足、相關配套措施要做好，才能做下一步的決定。

王必勝一行先至部立金門醫院瞭解地區醫療量能的狀況，王必勝表示，因為金門只有一家醫院，特別針對像重症，加護病房的床數夠不夠，甚至後送機制現在是否順暢，這些都有做討論。另外如果是中症以上需要用的專責病房，目前是開設是在6樓的部分，如果再往下開，會不會影響到一般的醫療，這個都是需要注意的。

對於整個小三通入境流程與動線，王必勝(右2)表示暫無需要加強的部分。(于家麒攝)

隨後在視察水頭碼頭小三通入境動線的部分，王必勝表示暫無需要加強的地方，金門縣政府在3月時有做過一次演練，但相隔已久，時空環境跟現在又不一樣，因為也解除了蠻多的措施。另因現在中國的疫情較為升高，在農曆年時應該會達到另一波高峰，是不是要做一些調整，這個還要再看中國這邊實際的狀況是怎麼樣，如果這時候入境的旅客，是不是會有其他的檢疫措施，這個還會再去思考與觀察實體的狀況。

王必勝說，小三通入境的動線基本上跟桃園機場相仿，唯一的差別就是因為它經過的是離島，而離島的醫療量能問題，就是比較要去考量的重點，一定要在不影響離島居民健康與安全的前提下，醫療量能要充足、相關配套措施要做好，才能做下一步的決定。

碼頭入境動線現勘結束後，王必勝(右2)聽取各相關部門的簡報與意見交流。(于家麒攝)

全程陪同視察水頭碼頭的金門縣長楊鎮浯則表示，在整個現場的整備，都是比照所有的入出境的口岸來做的，金門縣政府在這方面已經做得非常完整。而縣府在提送的計畫裡面是分階段的進行復航，取決的標準就是整個醫療量能、容留的場域，還有整個現場能夠負荷與承受的風險。

王必勝(2排左3)與第一線防疫人員合影留念，慰問他們的辛勞。(于家麒攝)

楊鎮浯指出，在提送給中央的報告裡面，從第一階段人道、專案、鄉親，到第二階段台商，再到第三階段的全面，這裡面都非常的清楚，所以我們也有信心，相信今天在指揮中心專業的團隊來看過之後，再給我們因應現在措施做一些調整，相信我們完全可以達到這個已經做好充分準備，迎接復航之日的到來。