大陸觀察者網13日報導，第二屆美國—非洲領導人峰會（美非峰會）美東時間13日至15日將在美國華盛頓舉行，這距離歐巴馬政府時期開辦首屆美非峰會已有8年。美國商業新媒體Semafor當地時間12日舉辦「非洲論壇」，應邀出席的中國駐美國大使秦剛在回應西方「中國投資非洲是債務陷阱」的問題時，當場駁斥指出，中國對非洲的投資援助是實實在在的好處，他同時引述一份報告稱，西方讓非洲所背負的債務實際上更為沉重。

秦剛強調，國際社會應當為非洲人的利益著想，而不是把非洲變成大搞「地緣政治遊戲」的地方。「就中國而言，我們可不只是說說而已，而是言行一致。」秦剛表示，在向開發中國家作出承諾方面，中國已經兌現，而美國卻失信於人。

值得一提的是，就在秦剛說出此話的同時，拜登政府在美非峰會召開前一天又向非洲作出一項「承諾」，宣布將在未來三年提供550億美元援助。然而，專家卻指出，美國維護霸權的私利與非洲求發展謀合作相矛盾，美非峰會不會解決非洲的期待，只會加深非洲對美國的失望。

秦剛參加12日的這場論壇，期間再度被問到了西方所謂「中國投資非洲是債務陷阱」的問題。對此，他明確駁斥這一說法並表示，中國在非洲國家的投資不是所謂「債務陷阱外交」，中國投資發展中國家不以地緣政治為目的。

「中國對非洲的投資和融資援助不是（債務）陷阱，而是好處。」秦剛以中國在當地援助建造的大量醫院、高速公路、機場、體育場等基礎設施為例，強調世界上沒有這樣的「陷阱」，這些不是什麼「陰謀」，顯而易見是透明的和真誠的。

秦剛強調，非洲地區應當是國際合作的地方，包括中美合作，目標是為了非洲人的利益，不要把非洲變成搞「大國地緣政治遊戲」的地方。

他還引述英國慈善活動團體「債務正義」（Debt Justice）今年7月發布的報告指出，就在西方頻頻抹黑中國給非洲帶來「債務危機」的時候，非洲國家欠西方銀行、資產管理公司和石油交易商的債務，是其欠中國債務的三倍；前者收取的利率也是中國的兩倍。

秦剛最後表示，中國已經兌現了向開發中國家投資以應對氣候變化的承諾，而反觀美國卻沒有履行自己作出的承諾。他說：「就中國而言，我們可不只是說說而已，而是言行一致。」

此次美非峰會於12月13日至15日在華盛頓舉行，目前已有約50名非洲國家元首受到邀請，屆時預計共有約1000名非洲官員赴華盛頓參加峰會及周邊活動。

對非戰略向來是美國意圖圍堵中國的關鍵一環。不過，美國《外交政策》雜誌網站日前披露，對於即將召開的第二屆美非峰會，拜登政府擬定的議程「小心翼翼地迴避了中國」，有消息人士透露這是」有意為之「，原因是不希望激起非洲領導人被視作」棋子「的反感。