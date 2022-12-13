台南市議會國民黨團舉行「賴清德支持黑金議長？賴清德縱容台南成爐碴故鄉」記者會，質問副總統賴清德是否支持黑金選議長？是否縱容台南成為爐碴的故鄉？（洪榮志攝）

民進黨中執委郭再欽因學甲爐碴案被起訴，政治效應波及台南市議長選舉。市議會國民黨團13日將矛頭指向曾經擔任台南市長的現任副總統賴清德，質問是否支持黑金選議長？是否縱容台南成為爐碴的故鄉？民進黨團則回嗆，無端牽扯副總統賴清德，反而讓人看破手腳。

國民黨團新任書記長蔡育輝、現任書記長李中岑及黨籍議員盧崑福、許至椿等人，共同舉行「賴清德支持黑金議長？賴清德縱容台南成爐碴故鄉」記者會時，批評郭再欽在時任台南市長賴清德的縱容下，於學甲大量埋填爐碴，如今郭被起訴，賴也宣布要選民進黨黨主席，是否支持黑金選議長？

國民黨團還指出，88槍擊案引爆民進黨黑金火藥庫，郭再欽於2011年4月賴清德擔任台南市長時，取得再利用機構的資格，根據當年經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式，不鏽鋼爐碴只能用在水泥及其製品原料，但郭再欽卻在賴清德的縱容下掩埋爐碴，並於2015年被查出在學甲農業用地埋填98.341公噸、在工業用地埋填581.629公噸爐碴，總計高達679.970公噸。

黨團認為，根據檢方的調查，郭再欽非法掩埋爐碴的不法利得高達近22億元，郭擔心東窗事發，藉著賺來的黑心錢，投資總統選舉、議長及立委選舉，更介入本屆及下屆台南議長選舉，以掩護他的非法行為。外傳郭再欽要求光電業者的不樂之捐，正是88槍擊案開槍的主因？民進黨黨政高層有多少人牽涉其中？鑑於光電案的黑金利益比爐碴案更大，黨團也請檢察官除惡務盡，繼續追查光電黑金案。

國民黨團更砲轟民進黨九合一大選慘敗後的掃黑，根本玩假的。民進黨口口聲聲說要掃黑，但PTT網友卻用一張張的照片，討論民進黨民代與郭再欽喬本屆議長選舉及副議長補選黑金介入，還議論郭再欽的黑金支持民進黨議長候選人，國民黨團不僅要代表鄉親大聲問賴清德，支持這樣的議長嗎？88槍擊真相為何？也請檢察官再接再勵繼續查下去，台南不是爐碴的故鄉，台南更不是黑金與黑槍的故鄉。

民進黨團則回應，指爐碴案發生後，市府主動移送偵辦、限期清運完畢以及全程公開直播等強力措施，強力要求立即改善，台南市也是唯一真正清除爐碴的縣市政府，不因為任何人而有不同標準。

民進黨團認為，他們可以理解國民黨急著打總統選戰，但是這件事情無端牽扯副總統賴清德，反而讓人看破手腳，呼籲任何黨派都應尊重司法偵辦，不應該以政治引導辦案。