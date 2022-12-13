法國資料保護機構首席顧問在周一提出建議，蘋果因違反隱私權規定，將面臨600萬歐元的罰款。

最終制裁單位法國資訊自由委員會(CNIL)可以無視該顧問的建議，但是這些建議通常對監管單位的最終決定產生重大影響。

Francois Pellegrini是在該機構的調查之後，做出這樣建議。法國一遊說團體France Digitale在去年提起的投訴，從而引發該調查。

France Digitale在指控中聲稱，iPhone製造商蘋果的前作業系統iOS 14沒有遵守歐盟的隱私規定。

在iOS 14之下，儘管有iPhone用戶被詢問到，他們是否有準備好在已安裝的app之下被收集關鍵的識別，以定義行銷廣告和傳送目標廣告；但是在作業系統的預設設定當中，將允許蘋果在沒有明顯的詢問用戶和獲得同意之下，就逕行執行目標廣告的投放。

蘋果的隱私更新，名為「App跟蹤透明度」，讓用戶可以選擇阻止App進行跟蹤用戶活動。

Pellegrini在發言中說，蘋果先前的iOS 14.6作業系統版本在收集個人資料時，並沒有正確地事先要求用戶的同意，因此違反了歐盟ePrivacy規定下的隱私規則。

但是Pellegrini也補充說，蘋果之後的iOS 15作業系統有做出改變，允許在這種情況下，需事先獲得用戶同意。

制裁機構CNIL並沒有說出何時會做出裁決。