資本市場大風大浪的2022年即將過去，2023年投資機會「稍縱即逝」。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超13日預估，因為企業存貨增加速度已高於訂單需求，明年上半年股市因估值過高或企業獲利衰退，短期有回檔壓力，若明年上半年出現回檔「會是非常好的買點」。

但因為各國央行仍在對付通膨問題，短期內降息可能性不大，利率不會馬上降到零，且各國負債比已高，不太可能再祭出大型財政政策或貨幣寬鬆（QE），去刺激景氣，因此這波股市資金動能沒那麼強，所以林啟超分析，這波股市回檔將不會像2008年或2020年時呈現V型反轉，即低點進場不太可能再賺50～100％，但獲利15～20％仍是有可能。

另外一個可以考慮投資的就是美國公債，林啟超說，目前一年期美元存款利率約3.5％，但美國二年期公債獲利率8.8％，且十年期公債已在反應景氣下滑，殖利率往下，未來可能有資本利得，投資等級公司債還有信用差價120～130點，利率有4.5～5％，林啟超說：「債券現在是最後投資機會」，可以長期布局。

林啟超預估，美國聯準會（Fed）12月可能再升息2碼（1碼等於0.25百分點），聯邦資金利率拉升到4.5％，明年2月及3月可能各再升1碼，聯邦資金利率拉到接近5％的水準，且美國通膨率有機會壓到5％以下，實質政策利率有機會轉正，5月Fed就會再觀望是否還要再升息。

林啟超表示，全球已進入景氣衰退，明年有三大反轉，一是高通膨率反轉，美國明年底通膨率可能會降到3～3.5％，但不見得到舒適區，二是利率反轉，即通膨問題獲緩解，各國央行不再持續升息，債券利率開始往下；三是強勢美元反轉，未來半年到一年間若美國經濟衰退機率逾50％，美元指數就會反轉，Fed就開始有降息動機。

台灣央行本周亦要舉行理監事會，林啟超表示這次應該還會再升息半碼，升息循環就可能告一段落，除非未來景氣衝擊很大，否則央行利率應不會再動，但明年上半年台灣出口恐受大陸及美國景氣趨緩影響。

因為生產成本未明顯下降、訂單需求低於存貨，企業明年獲利可能下修，造成股市回檔，但這次沒有各國政府財政與貨幣政策支持，純粹靠企業自發性去存貨與產業循環，因此不會呈現V型的大幅反彈，但林啟超說低檔進場，要獲利15～20％仍是有可能。