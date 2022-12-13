國民黨立委李貴敏今舉行「美魔女律師 教你生活不犯錯」新書發表會，李貴敏表示，投身法律工作39年以來，看見許多不懂法律因而受害的朋友，因而有感而發寫了這本書，從一件一件案例與故事中，分享有趣又實用的法律基本常識，最重要的是知道善用法律保護自己的權益，千萬別當法律小白。

李貴敏表示，撰寫本書的起心動念，源於自己投身法律39年以來的感觸，時常看見不懂法律，不知道如何保護自己的朋友，無辜受害，甚至抱怨法律不公，雖然能為其受害而感同身受，但是身為法律人，更多是為這些朋友不懂的遊戲規則而心急。

李貴敏說，尤其現代社會環境日益複雜，科技發展一日千里，民眾在日常生活中，只要一個不注意就容易誤觸法規，輕則造成財物損失，重則身陷囹圄。

李貴敏指出，在大學教書多年，學生最容易從案例中加深相關法律專業知識，同業地，為了讓讀者親近法律並且有興致地深入探索法律知識，本書以介紹與解析新聞時事、日常生活、網路事件等案例方式，引導讀者了解身處現代複雜社會可能遇到的法律問題以及保護自己的方式。

李貴敏表示，本書案例雖然五花八門，但是網路世代的朋友讀起來可能更有感，從網路二創所需要注意的侵權問題，到藝人、樂團、藝術創作者與網紅的商標權陷阱，再到網路詐騙以及個資被盜的自我保護方法，甚至年輕朋友關切的租屋權利與工作權保障等問題，都有完整與實用的解析。

李貴敏提及，正義絕對不會從天而降，權利人必須手持權利寶劍，捍衛自己的權利，在法治社會裡，知法的人才握有權力的寶劍，而不知法律規範向來都不是個可被接受的理由，也不會因而免除應有的法律責任。

李貴敏強調，本書從一件一件案例與故事中，透過法律視角看出門道，分享有趣又實用的法律基本常識，最重要的是知道善用法律保護自己的權益，呼籲讀者把這本書當成一部現代社會的自我保護指南。