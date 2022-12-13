台北市第3選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農今拋出支持延長義務役，但媒體2度追問是否支持役期延至6個月到1年，吳怡農都未給出明確答案。吳中午接受媒體人黃光芹專訪，再談及延長兵役，吳怡農表示，先把4個月訓練內容改好，再延長役期，最後表示「要等國防部宣布。」

吳怡農在上午記者會引述，壯闊台灣聯盟曾在8月做民調，有高達 80％ 受訪的民眾表示同意改革軍事訓練內容， 並將延長至6個月到1年。

不過被媒體問及究竟是支持延長至6個月或是1年，吳怡農僅堅稱，「我支持全面改革訓練內容，同時適度延長兵役」。

而吳怡農中午趕場前往黃光芹專訪，黃光芹也問及吳怡農究竟支持延長多久兵役，吳怡農表示大多社會大眾的聲音，對兵役制度最大的擔憂不是役期長短，而是訓練內容，如果只是打掃營區環境，那4個月延長到12個月，多數人都不會支持。

吳接著說，等國防部拿出具體政策，才知道為什麼要延長兵役，透過全面的訓練改革內容去因應兵役長度，黃光芹又再追問吳怡農支持延長至6個月還是1年？吳表示，應先把4個月訓練內容改革、完善訓練內容，再延長役期。

吳強調，任務需求跟訓練內容才會決定役期的長短，役期長短本身不應該是目標，而是因為國防部做過計劃研擬，基於任務需求擬定訓練內容，完全改革訓練內容後，再因應調整役期長度，不過要延長至多久，「要等國防部宣布。」

至於黃光芹問及，退役中將、前空軍副司令張延廷表態，兵役延長有必要性，而非受選舉結果影響；吳怡農強調，攸關台灣安全的政策本來就不應該受到選舉影響，不然每兩年選舉一次，拿到每兩年政策就要停止嗎？

吳表示，討論公共政策最好的時間就是選舉的時候，透過這次選舉自己也明確的表達自己的主張，相信選民也會在1月8日做出最佳的判斷。