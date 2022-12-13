中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新冠肺炎新增1萬7118例本土個案，不僅是自12月1日、13天以來新高，也是疫情連續5天上升，以及新增50例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周二多1116例，增加約7.0%。

今天新增死亡人數12人，是今年5月11日新增8人以來創新低，但本土疫情連續5天都比上周同期還要高，疫情是否回彈？莊人祥表示，目前還是降到谷底第一周，每天看起來雖然都有上升，約在7%~8%左右，是否回彈要看下周較準確。

疫苗接種方面，指揮中心指出，昨（12日）莫德納次世代疫苗總共接種2萬1245人次，其中BA.1接種374劑；BA.4/5接種20,871劑。同時今日無特殊死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之1萬7118例本土病例，為7838例男性、9265例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布最多縣市分別為新北市(2750例)，台中市(2235例)，高雄市(2107例)，桃園市(1705例)，台北市(1660例)，台南市(1542例)。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、8例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月1日至12月5日，死亡日期介於11月21日至12月9日。

指揮中心說明，今日新增50例境外移入個案中，為22例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、美國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日期介於今年11月12日至12月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計845例9787例本土病例，2020年起累計1萬4705例本土死亡病例。