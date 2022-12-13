《絕對武力：全球攻勢》（CS：GO）BLAST全球總決賽（BLAST Premier World Final 2022）的8支參賽隊伍，皆已抵達位於阿布達比的比賽會場。賽事將在本週三（12/14）開打，並分為兩個階段進行，第一階段為小組賽、第二階段為單淘汰賽，兩個階段皆採BO3（3局2勝制）的方式。賽事總獎金100萬美元（約合3,070萬新台幣），冠軍隊伍將能分得其中50%（約合1,535萬新台幣）的獎金。

第一階段的小組賽，8支隊伍被分為A、B兩組。A組的4支隊伍包括局外人戰隊（Outsiders，原VP戰隊）、TL戰隊（Team Liquid）、FaZe戰隊、G2電競（G2 Esports）；B組的4支隊伍則有英勇戰隊（Heroic，簡稱HRO）、OG戰隊、NaVi戰隊（Natus Vincere）、VIT戰隊（Vitality）。比賽在Twitch、虎牙直播…等平台都有直播，精彩可期，切勿錯過。

12/14（三）17:00，G2戰隊@FaZe戰隊，推薦：FaZe戰隊－1.5（局）勝

世界排名第12（HLTV世界排名，以下同）的G2，最近3個月的比賽僅有33%的勝率，今年8月份入隊的HooXi和jks兩人的依舊不理想，而HooXi作為隊長也未能帶領隊友打破持續低迷的戰績，在前些日子進行的BLAST秋季總決賽中，G2分別對上TL、Fluxo、HRO，結果苦吞3連敗；短期內如何有效提升G2狀態，並幫助選手在全球總決賽中取得好成績，對於入隊還不到2個月尚在「實習」的教練Swani來說，可謂是一項「不可能的任務」。另一方面，世界排名第3的FaZe，最近3個月的比賽有58%的勝率，在秋季總決賽中連續贏下OG、HRO、睡衣忍者（Ninjas in Pyjamas，簡稱NiP）等強隊並一路打進至最後決賽；FaZe陣中5名先發選手都有獨當一面的實力，其中又以broky的表現特別亮眼，今年榮獲秋季總決賽及IEM卡托維茲等兩項重要賽事MVP的broky，預期將能繼續帶領FaZe在全球總決賽中創下佳績，推薦運彩可買FaZe讓分勝。

12/14（三）23:00，VIT戰隊@NaVi戰隊，推薦：VIT戰隊＋1.5（局）勝

世界排名第9的VIT，最近3個月的比賽有58%的勝率，缺席秋季總決賽的VIT，最近一次參加的大型賽事是11月初在巴西舉行的IEM里約特錦賽（IEM Rio Major），不過僅取得1勝3敗的成績，其中的1敗，恰好是輸給NaVi；從結果來看，Spinx的加入，似乎也無法幫助VIT在大型賽事中取得更好的成績。另一方面，世界排名第4的NaVi，最近3個月的比賽有57%的勝率，在秋季總決賽中，NaVi分別對上Fluxo、TL、NiP，雖然s1mple的槍法依舊神準，但Perfecto和sdy兩人的狀態都有下滑，結果NaVi僅取得1勝2敗的戰績。總的來說，兩隊的近況都不算理想，本場比賽兩隊或許會打得很膠著，推薦運彩可買VIT受讓勝。