陳姓退休客運售票員在臉書發文，稱「電擊法」不但可殺死病毒也能治癒新冠肺炎，且不會有副作用，還強調是獨門秘訣，貼文遭人檢舉。高雄地院法官認為，該信息可能害民眾誤信致命，也毫無根據，依散布疫情不實訊息罪判陳男罰2萬元，得易服勞役，可上訴。

陳男2020年3月在臉書發文，稱「新冠病毒打敗了全世界，我打敗了新冠病毒。其實，原理很簡單。用8毫安×標準療法（1000）＝8安培電壓。可以電擊3600億個新冠病毒×1／4約為0.15毫克×1／4病毒量。如此一來，人體細胞不會被電死，但病毒會被電死。約一個月就可以治癒新冠肺炎。而且，還沒有任何副作用。可是，世人怎麼會了解這些醫學原理呢！眾人皆醉我獨醒，舉世皆濁我獨清。（屈原語）當然，我不會學屈原投江自盡。我會戰到一兵一卒也要戰」。

陳男貼文遭到民眾檢舉，高市刑大約談陳男到案，陳男否認散步不實消息，強調曾經以此方式電擊過流感病毒，之前這些論述都只是理論，後來以演繹法跟歸納法研判新冠肺炎可用這個方法治療，臨床上的實驗流感病毒是有效的，所以發明這個電流搭配標準療法訂出來的數據，才發表上開貼文。

陳男還說，他的「方法」是依大陸古籍藥典、醫典萃取出來，也治療過好幾個類似案例，不乏新冠肺炎嚴重案例。陳男還辯稱，依中國古籍藥典、醫典萃取出來，而且我也治療過好幾個類似案例，陳男還說，自己曾在大陸義診2年多，還寫了一本書叫陳氏點穴療法，檢方對他提告的電療法和他指的中醫電療法完全不同。

法官表示，依國軍高雄總醫院左營分院刊登科學誌的文章「心臟電擊傷的診斷與治療」中有提到，當電流達到100至200mA（毫安培），即可能心搏停止，如果有民眾誤信，可能對自身及他人的身體健康造成不良影響。

法官認為，肺炎流行時民眾相當恐慌，任何小道流言均足以干擾正常的社會秩序，陳男所為實有不該。考量他犯後依然否認犯行，難認有悔意，加上無法提出具體實證證明自己的治療方去有效，最後仍嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之散佈不實訊息罪判罰金2萬元，得易服勞役，可上訴。