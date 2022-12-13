隨著社群平台的興起，許多網紅靠著亮麗外表與凹凸有致的好身材受到眾人矚目，若是還有特殊才藝，那更有機會瞬間爆紅。臉書社團「爆廢公社」近日有網友發文表示「最近開始學鋼琴了」並曬出鋼琴老師的辣照，立即吸引眾人的目光。

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」中PO文，表示「最近開始學鋼琴了，老師看起來很兇，怎麼辦？」並附上一張照片。照片中，只見一名外貌甜美、綁著馬尾的長髮女子，身穿超緊身的咖啡色薄上衣，套上黑色小外套，雖沒露任何部位，豐滿的上圍曲線及驚人的腰臀比例卻一覽無遺，令不少網友看到後也紛紛表示「想學鋼琴了」、「這位老師是誰」、「這樣怎麼專心上課」、「這種老師我可以」、「請問哪裡可以報名」、「想彈！！」、「可以教我嗎？」、「我也要學」、「好大！我說鋼琴」、「這比例太厲害了」、「這身材太讚了」、「我有這種老師一定好好練琴」立即引發話題。

而過沒多久，就被網友神出這名鋼琴正妹其實是名叫「延語章」（暫譯，연어장）的韓國美女，就讀世宗大學音樂系的她，本身就專攻鋼琴，因此經常在網路上分享練琴的畫面，而她也抓緊「流量密碼」穿上各種貼身上衣展現凹凸有致的好身材，吸引不少網友前來朝聖，IG也圈入超過6.5萬名粉絲追蹤。