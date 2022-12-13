國民黨台北市第三區立委參選人王鴻薇（前右）13日拜訪松江里里長並與里民座談，受訪時被問到同黨議員徐巧芯表態要投入2024年立委選舉，王未表明立場，僅說「我滿腦子都是我這場選舉，我在跟時間賽跑，所以讓我好好地拚選舉，如何勝選才是最重要的」（郭吉銓攝）

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農接連拋出松山機場遷建、國防改革政策，引起兩面論戰；吳今中午接受媒體人黃光芹專訪，痛批對手國民黨籍王鴻薇抹黑沒停過，但針對政見都沒有提供個人意見，甚至她自己提核二、核三延役，都沒想過跟地方首長如台北市長侯友宜討論，「對於立法委員這個工作沒有準備好。」

吳怡農今中午接受專訪時談及對手王鴻薇，吳表示自己對於國家安全、松機遷建都有具體的主張，反觀競爭對手抹黑沒有停過，但針對自己提出的政見，王鴻薇都沒有提供意見。

吳怡農語氣略顯激動，強調王鴻薇自己提的核二、核三延役政策，都沒想過跟地方首長如侯友宜先討論，痛批王根本沒有具體主張做法，也沒有提出可行方案。「民意代表不應只是喊口號，儘管她是資深市議員，她對於立法委員這個工作沒有準備好。」

吳怡農再提鴻薇2年前在陸媒《央視》節目以「台灣領導人」稱呼蔡英文總統，引發輿論批評。吳表示，自己因台灣安全議題，接受許多外媒採訪，把握每個機會讓台灣在國際舞台發光發亮，反觀王鴻薇在國際媒體曝光的時候貶低國格，這是很嚴重的問題。

而黃光芹再問及，王鴻薇剛選上台北市議員，就去參選立委補選，落跑這個議題很好攻擊，為何吳怡農都不動作，吳笑稱與其說是落跑，王鴻薇現在是企圖落跑，而自己的目的就是讓她落跑未遂。