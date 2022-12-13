大陸觀察者網報導，中國科學院國家太空科學中心網站消息，中國綜合性太陽探測衛星「夸父一號」衛星首批科學圖像新聞發布會13日上午在位於北京懷柔科學城的中國科學院國家太空科學中心召開。本次發布對外公布了「夸父一號」自10月成功發射以來，3台有效載荷在軌運行2個月期間，獲取的若干對太陽的科學觀測圖像，實現了多項國內外首次，在軌驗證了「夸父一號」三台有效載荷的觀測能力和先進性。

「夸父一號」全稱為「先進天基太陽天文台」（ASO-S），是中國科學院太空科學二期先導專項研製發射的又一顆太空科學衛星，於2022年10月9日在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭成功發射。「夸父一號」衛星的科學目標瞄準「一磁兩暴」，即同時觀測太陽磁場和太陽上兩類最劇烈的爆發現象——耀斑和日冕物質拋射，研究它們的形成、演化、相互作用和彼此關聯，同時為太空天氣預報提供支持。

截至目前，「夸父一號」三台有效載荷——全日面向量磁像儀（FMG）、太陽硬X射線成像儀（HXI）和萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）狀態正常，衛星平台和各載荷功能性能滿足設計要求，建立了高精度穩定姿態指向、穩定工作溫度環境、可靠星地測控和數據傳輸鏈路，並獲取穩定能源，有力保障了衛星在軌開展工作。

在軌2個月期間，「夸父一號」按照既定計畫，開展了大量對太陽的在軌測試和觀測，其中，全日面向量磁像儀（FMG）實現了中國首次在太空開展太陽磁場觀測，已獲得的太陽局部縱向磁圖的品質達到國際先進水準，為聚焦「一磁兩暴」科學目標，實現高時間分辨、高精度的太陽磁場觀測奠定了良好的基礎。

太陽硬X射線成像儀（HXI）實現了中國首次太陽硬X射線成像，提供了地球視角目前唯一的太陽硬X射線圖像，圖像總體品質達到國際一流水準，為實現對太陽耀斑展開非熱輻射太空分布、時間結構、能譜特徵觀測奠定了堅實的基礎。

萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）的3個子載荷之一，太陽日面成像儀（SDI）國際首次在衛星平台上獲得了萊曼阿爾法波段全日面像，其中對日珥的演化圖像清晰完整。另一個子載荷——太陽白光望遠鏡（WST）觀測到太陽邊緣上2個罕見的「白光耀斑」，萊曼阿爾法波段的觀測能力得到了驗證。隨著子載荷——太陽日冕儀（SCI）開機對日冕物質拋射開展觀測，萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）將在日冕物質拋射的日面形成和近日冕傳播觀測方面發揮不可替代的作用。

「夸父一號」，太空逐日。下一階段，「夸父一號」將繼續按照既定計畫開展並完成在軌測試，早日轉入在軌科學運行階段。同時，「夸父一號」將充分發揮三台有效載荷組合觀測的特色，加強國內外合作和數據開放共用工作，早日實現 「一磁兩暴」科學目標，為太陽活動第25周峰年觀測和研究做出有顯示度的中國貢獻。

「夸父一號」衛星工程由中科院國家太空科學中心負責工程大總體和地面支撐系統的研製建設，中科院微小衛星創新研究院、國家天文台、紫金山天文台和長春光機所分別負責衛星平台及三台有效載荷研製，科學應用系統由中科院紫金山天文台負責，測控系統由中國西安衛星測控中心負責實施，運載火箭由中國航太科技集團有限公司第八研究院研製生產。