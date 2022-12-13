宜蘭縣大同鄉10個村，9個村為泰雅族聚落。（吳佩蓉攝）

大同鄉部分茶農不僅通過有機認證，還屢次獲得縣內有機茶王殊榮。（吳佩蓉攝）

大同鄉長何勝立（右1）、代表會主席賴文富（左2）一同品茶玉蘭休閒農業園區的茶料理。（吳佩蓉攝）

以玉蘭茶為基礎，衍伸出的茶香滷味。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大同原鄉的玉蘭休閒農業區於12月23日至明年2月5日，首次舉辦「照耀玉蘭、視界大同」燈節活動，藉由客家花燈及泰雅族圖騰裝置藝術，串聯周邊民宿、美食等產業，一起賞花、看燈、品茶；大同鄉長何勝立表示，玉蘭休區是非常特別的社區，邀請遊客到玉蘭浪漫過聖誕、迎新年、鬧元宵。

玉蘭休閒農業區受行政院農委會、宜縣府、大同鄉公所、代表會及三星地區農會輔導，首次舉辦燈節活動，即日起開始試燈，於12月23日至2023年2月5日燦爛登場，點燈時間為每日下午5時到12時，整個社區周圍由客家花燈及浪漫燈光藝術、代表泰雅族圖騰的裝置藝術等，點綴大街小巷、璀璨夜空。

玉蘭社區因地理環境適合栽種茶，加上獨特泰雅、客家文化，故有句話「原鄉客庄玉蘭馨」，就是以玉蘭茶為基礎衍伸至各個產業，像是農事體驗、景觀民宿、茶燻滷味、泰雅風味餐（田媽媽風味館）或道地茶餐等；值得一提的，部分茶農不僅通過有機認證，還屢次獲得縣內有機茶王殊榮。

何勝立說，玉蘭是個特別的地方，尤其在鄉內有10個村，幾乎為泰雅族聚落，僅玉蘭90％是客家人；從他擔任公職迄今已10餘年，發現社區居民花很多精力，秉持客家文化、精神，從早期茶農轉型至現在休憩產業，轉型的非常成功，可惜公所財政拮据，社區只拿到微薄補助，期待未來公所許可下，必大力協助。

玉蘭休區主委吳聖傑表示，這次活動主題以「一同賞花看燈、漫步鄉間、品茶遊玩」為主；因燈節時間至明年2月5日，期間可過爛漫聖誕節、嗨翻跨年夜、春節及鬧元宵，還有三星鄉的銀柳節、大同鄉的櫻花祭，活動滿滿一路到元宵節結束，歡迎遊客前來體驗、漫遊。

活動期間可至園區內消費、打卡，有機會獲得精美伴手禮及景觀民宿住宿券，12月23日還有抽獎活動，詳情可至「玉蘭休閒農業區」官網http://www.yulan.org.tw/WebMaster/?module=member&func=joinMemberForm及臉書粉絲頁查詢。